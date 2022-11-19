Хакери від імені ЗСУ «привітали» російських артилеристів роликом на телебаченні

Росіянам розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну було ліквідовано понад 83 тисячі окупантів

На російських пропагандистських телеканалах показали «оригінальне» привітання до дня ракетних військ та артилерії Росії. Замість звернення диктатора Володимира Путіна в ефірі пролунало «вітання» від Збройних сил України. Про це попіклувалися хакери, повідомляє Telegram-канал СтратКом ЗСУ. Вони змонтували ролик, де показали масштаби втрат Росії у війні з Україною.

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Так, росіянам розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну було ліквідовано понад 83 тисячі окупантів.

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Також у сюжеті перерахували втрати путінської армії у техніці – знищено 1865 одиниць артилерійських систем, 393 одиниці реактивних систем залпового вогню.

Крім того, ЗСУ ліквідували 480 російських крилатих ракет і чотири оперативно-тактичні ракетні комплекси.

Наприкінці відео йдеться про те, що таких втрат історія російської армії ще не бачила.

Раніше українські хакери зламали телебачення на тимчасово окупованих територіях і транслювали відеозвернення президента Володимира Зеленського.

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Також у телеефір в окупованому Криму хакери запустили відеозапис зі зверненням президента України Володимира Зеленського. У ролику він закликав мобілізованих російських військових здаватися в полон або тікати.