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Хакери від імені ЗСУ «привітали» російських артилеристів роликом на телебаченні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Хакери від імені ЗСУ «привітали» російських артилеристів роликом на телебаченні
Росіяни отримали вітання від ЗСУ
фото: скріншот із відео

Росіянам розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну було ліквідовано понад 83 тисячі окупантів

На російських пропагандистських телеканалах показали «оригінальне» привітання до дня ракетних військ та артилерії Росії. Замість звернення диктатора Володимира Путіна в ефірі пролунало «вітання» від Збройних сил України. Про це попіклувалися хакери, повідомляє Telegram-канал СтратКом ЗСУ. Вони змонтували ролик, де показали масштаби втрат Росії у війні з Україною.

Так, росіянам розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну було ліквідовано понад 83 тисячі окупантів.

Також у сюжеті перерахували втрати путінської армії у техніці – знищено 1865 одиниць артилерійських систем, 393 одиниці реактивних систем залпового вогню.

Крім того, ЗСУ ліквідували 480 російських крилатих ракет і чотири оперативно-тактичні ракетні комплекси.

Наприкінці відео йдеться про те, що таких втрат історія російської армії ще не бачила.

Раніше українські хакери зламали телебачення на тимчасово окупованих територіях і транслювали відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Також у телеефір в окупованому Криму хакери запустили відеозапис зі зверненням президента України Володимира Зеленського. У ролику він закликав мобілізованих російських військових здаватися в полон або тікати.

 

 

Теги: відео втрати історія телебачення

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