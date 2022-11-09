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Російські хакери розсилають українцям листи зі шкідливими лінками

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Російські хакери розсилають українцям листи зі шкідливими лінками
фото ілюстративне

Зловмисники маскуються під представників державних органів

Фахівці урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA фіксують масове розповсюдження електронних листів зі шкідливими посиланнями начебто від імені Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку. 

«У разі переходу за посиланням із листа на комп’ютері буде створений RAR-архів (наприклад, «08.11.2022.rar»), що містить файл-ярлик із назвою «Засоби ТЗІ, які мають експертний висновок про відповідність до вимог технічного захисту інформації.lnk». Відкриття цього файлу призведе до завантаження шкідливих програм – зокрема і тих, що викрадають дані», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розсилання електронних листів здійснюється за допомогою сервісу @mail.gov.ua. Тобто зловмисники ще ретельніше маскуються під представників державних органів. 

Хакерське угрупування UAC-0010 (Armageddon) пов’язують із ФСБ РФ. Від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну вони належать до переліку найактивніших угрупувань, які атакують Україну. Зазвичай зловмисники використовують болючі та важливі для українців теми.

«Держспецзв’язку наголошує: не нехтуйте головними правилами кібергігієни. Будьте уважними і обережними з будь-якими повідомленнями, які отримуєте. Не відкривайте та не завантажуйте підозрілих файлів та посилань. За можливості перевіряйте адресанта», – додали у пресслужбі.

Раніше хакери зламали сторінку головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного в Instagram. На головному фото в акаунті головнокомандувача був Путін на ведмеді.

Теги: хакер росія Україна ФСБ

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