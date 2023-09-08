Вибори на окупованих територіях: МЗС зробило заяву

МЗС зазначило, що оголошені Росією так звані «вибори» до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях України грубо порушують суверенітет та територіальну цілісність України,

Незаконні вибори, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України, не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

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У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що оголошені Росією так звані «вибори» до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях України грубо порушують суверенітет та територіальну цілісність України, українське законодавство та норми міжнародного права, зокрема Статут ООН.

«Псевдовибори Росії на тимчасово окупованих територіях є нікчемними. Вони не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій», – наголошується в заяві МЗС.

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У відомстві зауважили, що, організовуючи фейкові вибори в українських областях та Криму, Кремль продовжує делегітимізацію російської правової системи.

МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити нікчемні і свавільні дії Росії та не визнавати легітимність жодної “адміністрації”, яка буде створена за підсумками незаконних виборів, так само як і будь-які рішення, які будуть ними ухвалюватися.

«Особи, причетні до проведення цих псевдовиборів, включаючи керівництво РФ, представників окупаційних адміністрацій та виборчих структур мають бути притягнуті до відповідальності. Ініціюємо також накладення на них нових міжнародних санкцій», – зазначається в заяві зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, Російська Федерація оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих виборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

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Нагадаємо, ЄС рішуче засудив проведення «виборів» на окупованих територіях України.

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