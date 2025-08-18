Головна Країна Події в Україні
Харків: унаслідок російського удару загинула однорічна дитина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Харків: унаслідок російського удару загинула однорічна дитина
фото: ДСНС Харківщини

Шестеро дітей постраждало у Харкові

У Харкові через атаку РФ загинула однорічна дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

«На жаль, знайдено загиблу однорічну дитину», – йдеться у дописі.

Зокрема, наразі у Харкові кількість загиблих зросла до трьох людей, включно з маленькою дитинкою. Ще 17 постраждалих, серед них шестеро дітей.

Нагадаємо, 18 серпня, вдруге за ніч, російська окупаційна армія атакувала Харків. Уперше – балістичною ракетою, а вдруге вдарила «шахедами».

До слова, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат.

Зазначимо, що армія РФ постійно атакує Харків та область. Зокрема, у ніч на 30 липня обласний центр був атакований безпілотниками. Тоді мер міста Ігор Терехов повідомляв про вибухи та розповідав про загоряння автомобіля. Також в результаті удару постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет.

