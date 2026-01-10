Росіяни за добу атакували 31 населений пункт на Запоріжжі, є поранені

Російські війська завдали понад 740 ударів по території області, застосувавши авіацію, артилерію та сотні безпілотників

Запорізька область продовжує потерпати від масованих атак окупантів. Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинився 31 населений пункт регіону. Внаслідок терористичних дій агресора поранення отримали троє цивільних мешканців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами троє людей отримали поранення внаслідок атак на Запорізький район. Постраждалим надається необхідна медична допомога. Загалом окупанти здійснили 743 удари.

Ворог використовував увесь наявний арсенал озброєння для терору громад. Зафіксовано 20 авіаційних атак. Під ударом опинилися Тернувате, Юліївка, Юрківка, Григорівське, Нове Поле, Різдвянка, Світла Долина, Самійлівка, Гуляйполе та Воздвижівка.

Також ворог застосував 426 БпЛА різної модифікації (переважно FPV). Зокрема атаковано широку лінію фронту та тилові населені пункти, включаючи Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум та Степногірськ.

Окупанти здійснили 7 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Гуляйполю та Залізничному, а також завдали 290 артилерійських ударів по прифронтових селах.

Минула доба принесла значні збитки житловому сектору. До органів влади надійшло 48 повідомлень про пошкодження або повне знищення приватних будинків, багатоповерхівок та автомобілів громадян. Найбільш інтенсивні артилерійські атаки припали на Степногірськ, Приморське та Малу Токмачку, де ворог намагається створити «зону відчуження» через щоденні обстріли.

Як відомо, вночі ворог здійснив масовану атаку безпілотниками на Дніпропетровщину. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 27 ворожих БпЛА, проте внаслідок влучань та падіння уламків зафіксовано серйозні руйнування у кількох районах.