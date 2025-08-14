Головна Країна Події в Україні
Коаліція рішучих підтримала зусилля Трампа заради закінчення війни – Зеленський

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Коаліція рішучих підтримала зусилля Трампа заради закінчення війни – Зеленський
Зеленський закликав закликав партнерів фінансувати українське виробництво дронів, щоб збільшувати спроможності нашої країни захищати себе
Фото: телеграм-канал Володимира Зеленського

Партнери домовилися зберігати тісний контакт між Україною, Європою та США

У середу, 13 серпня, на шостому засіданні «коаліції охочих» президент Володимир Зеленський заявив про спільну з партнерами підтримку ініціатив США щодо завершення війни та досягнення справедливого миру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал українського лідера.

Глава держави підкреслив, що умови миру не можуть визначатися без України, а переговори матимуть сенс лише після встановлення режиму тиші. Він подякував союзникам за допомогу та закликав інвестувати у виробництво українських дронів, а також долучатися до нового натовського інструменту PURL для закупівлі американської зброї.

Партнери узгодили подальші кроки та домовилися зберігати тісний контакт між Україною, Європою та США.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, США працюють над підготовкою місця для зустрічі американського лідера Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, яка може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Коаліція рішучих підтримала зусилля Трампа заради закінчення війни – Зеленський
Коаліція рішучих підтримала зусилля Трампа заради закінчення війни – Зеленський
Лінія фронту станом на 13 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 13 серпня 2025. Зведення Генштабу
«Літо без війни»: з Києва до Карпат вирушили діти загиблих і полонених військових
«Літо без війни»: з Києва до Карпат вирушили діти загиблих і полонених військових
Нацполіція проводить понад 150 обшуків у всіх областях України
Нацполіція проводить понад 150 обшуків у всіх областях України
На Донеччині розширено зону примусової евакуації: список населених пунктів
На Донеччині розширено зону примусової евакуації: список населених пунктів
НАБУ надало екснардепу Грановському статус потерпілого у провадженні щодо підробки електронних доказів
НАБУ надало екснардепу Грановському статус потерпілого у провадженні щодо підробки електронних доказів

