Окупанти припинили фінансування допомоги багатодітним сім’ям, людям з інвалідністю та іншим громадянам

З 1 січня 2026 року на тимчасово окупованих територіях Луганської області припинено дію місцевих програм соціальної підтримки. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), окупаційна адміністрація пояснює це переходом на федеральні стандарти РФ, проте фактично йдеться про повне скасування виплат без створення дієвої заміни, передає «Главком».

Під удар потрапили найбільш вразливі категорії населення. Окупанти припинили фінансування допомоги багатодітним сім’ям, людям з інвалідністю та громадянам, які не мають права на пенсію. Також анульовано компенсації на оплату комунальних послуг, проїзд у транспорті та придбання палива для опалення. Місцеві органи соцзахисту вже офіційно попередили опікунські родини, що старі пільги більше не діють, а нові механізми підтримки ще не розроблені.

Ситуація призвела до гуманітарних криз на місцях. Зокрема, у Рубіжному родина, яка виховує сімох дітей під опікою, залишилася без жодних засобів до існування. Люди змушені самотужки шукати гроші на їжу та ліки, оскільки окупаційна влада залишила їх без жодних гарантій.

За даними аналітиків ЦНС, таке скорочення соціальних програм є наслідком дефіциту бюджетного фінансування з боку Росії. Кошти, які раніше йшли на цивільні потреби, тепер системно перерозподіляють на війну: бюджетні ресурси спрямовують на премії та утримання мобілізованих. Таким чином, цивільне населення на ТОТ фактично позбавили базового захисту заради забезпечення військових потреб агресора.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях Луганської області критичну нестачу медичного персоналу намагаються компенсувати за рахунок студентів перших курсів. Місцева окупаційна адміністрація в особі так званої «міністерки охорони здоров’я» Наталії Пащенко заявила, що майбутніх медиків залучатимуть до роботи як молодший персонал, видаючи це за програму «швидкої побудови кар’єри».

Повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації почали використовувати соціальні служби як інструмент репресій проти місцевих дітей. У Генічеську окупанти, зокрема, трансформували «комісію у справах неповнолітніх» на каральний орган. Він примушує підлітків із так званих «проблемних сімей» проходити через трудові табори під виглядом «патріотичного виховання».

До слова, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях.

За даними ЦНС, окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь. Йдеться про студентів підконтрольних Росії псевдоуніверситетів, яких примусово відправлятимуть на роботу на промислові об’єкти та змушуватимуть змагатися між групами.