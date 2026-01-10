Головна Країна Події в Україні
Внаслідок атаки по Дніпру та Кривому Рогу є постраждалі. Влада розкрила деталі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Внаслідок атаки по Дніпру та Кривому Рогу є постраждалі. Влада розкрила деталі
Зрйнований гараж та пошкоджена машина після атаки РФ
фото: Дніпропетровська ОВА

У Кривому Розі постраждали двоє людей – 44-річний чоловік та 58-річна жінка, у Дніпрі – 34-річний чоловік

Вночі ворог здійснив масовану атаку безпілотниками на Дніпропетровщину. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 27 ворожих БпЛА, проте внаслідок влучань та падіння уламків зафіксовано серйозні руйнування у кількох районах. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише «Главком».

У Кривому Розі та районі через обстріли виникли пожежі, пошкоджено інфраструктуру, що призвело до відключень електроенергії. Внаслідок атаки постраждали двоє людей – 44-річний чоловік та 58-річна жінка.

У Дніпрі та районі також понівечена інфраструктура, через що спостерігаються перебої зі світлом. Окрім того, в обласному центрі сталося займання в гаражному кооперативі: два гаражі зруйновані вщент, ще 27 отримали пошкодження. Там постраждав 34-річний чоловік.

Внаслідок атаки по Дніпру та Кривому Рогу є постраждалі. Влада розкрила деталі фото 1
фото: Дніпропетровська ОВА

Руйнування зафіксовані і в інших частинах області. У Самарівському районі пошкоджено приватний будинок, а Нікопольщина опинилася під ударами FPV-дронів – ворог атакував Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. 

Внаслідок атаки по Дніпру та Кривому Рогу є постраждалі. Влада розкрила деталі фото 2
фото: Дніпропетровська ОВА
Внаслідок атаки по Дніпру та Кривому Рогу є постраждалі. Влада розкрила деталі фото 3
фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, у ніч на 10 січня російські терористи атакували Дніпро безпілотниками. 

Повідомляється, що у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. Пишуть, що є влучання. В одному з районів міста сталася пожежа. Ймовірно, БпЛА влучив у двір багатоповерхівки.

Також у ніч на 10 січня російські окупаційні війська атакували Кривий Ріг «шахедами». Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександра Вілкул.

«Кривий Ріг. Вибухи. Знову масована шахедна атака. Бережіть себе та своїх близьких», – написав Вілкул.

На Кривий Ріг летіла велика хвиля безпілотників. У місті лунали вибухи, після яких зафіксували пожежі. На півночі було дуже гучно.

Раніше російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання.

