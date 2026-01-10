Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 10 січня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 10 січня 2026 року
Нині триває 1417-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак загарбників

За минулу добу відбулося 171 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав двох ракетних та 28 авіаційних ударів, застосував 36 ракет та скинув 92 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3322 обстріли, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6140 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Маломихайлівка Дніпропетровської області; Добропілля, Костянтинівка Донецької області; Різдв’янка, Самійлівка, Нове Поле, Григорівське, Юрківка, Юльївка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 10 січня 2026 року фото 1

Минулої доби противник здійснив 135 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 січня 2026 року фото 2

Противник десять разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанськ та Зелене.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 січня 2026 року фото 3

Противник здійснив сім спроб наступу у районі Степової Новоселівки та у бік Богуславки й Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 січня 2026 року фото 4

Ворог атакував 14 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Колодязі, Дробишеве та Мирне.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 січня 2026 року фото 5

Сили оборони зупинили наступальну дію загарбників у районі Платонівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 січня 2026 року фото 6

Минулої доби відбито атаку противника у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 січня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 20 атак поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 січня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Разіне, Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та у бік Новопавлівки та Філії.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 січня 2026 року фото 9

Противник вчора здійснив 20 атак в районах населених пунктів Піддубне, Соснівка, Вербове, Вишневе, Рибне, Єгорівка та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 січня 2026 року фото 10

Наші оборонці зупинили 27 ворожих спроб просунутися вперед в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Варварівка та Зелене.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 січня 2026 року фото 11

Ворог намагався провести наступ в районі Степового, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 січня 2026 року фото 12

противник один раз намагався покращити своє положення у районі Антонівського мосту – успіху не мав.

Нагадаємо, триває 1417-й день повномасштабної війни в Україні.

