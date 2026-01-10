Втрати ворога станом на 10 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 530 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 880 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 10 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 10 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 10 січня втратила:

особового складу – близько 1 217 810 (+880) осіб;

танків – 11 530 (+4) од;

бойових броньованих машин – 23 882 (+0) од;

артилерійських систем – 35 908 (+16) од;

РСЗВ – 1 597 (+1) од;

засоби ППО – 1 269 (+0) од;

літаків – 434 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 103 414 (+653) од;

крилаті ракети – 4 155 (+18) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 73 510 (+84) од;

спеціальна техніка – 4 039 (+2) од.

Нагадаємо, триває 1417-й день повномасштабної війни в Україні.