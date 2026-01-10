Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 10 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 530 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 880 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 10 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 10 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 10 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 217 810 (+880) осіб;
  • танків – 11 530 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 23 882 (+0) од;
  • артилерійських систем – 35 908 (+16) од;
  • РСЗВ – 1 597 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 269 (+0) од;
  • літаків – 434 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 103 414 (+653) од;
  • крилаті ракети – 4 155 (+18) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 73 510 (+84) од;
  • спеціальна техніка – 4 039 (+2) од.
Втрати ворога станом на 10 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1417-й день повномасштабної війни в Україні.

