Втрати ворога станом на 10 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 880 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 10 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 10 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 10 січня втратила:
- особового складу – близько 1 217 810 (+880) осіб;
- танків – 11 530 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23 882 (+0) од;
- артилерійських систем – 35 908 (+16) од;
- РСЗВ – 1 597 (+1) од;
- засоби ППО – 1 269 (+0) од;
- літаків – 434 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 103 414 (+653) од;
- крилаті ракети – 4 155 (+18) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 510 (+84) од;
- спеціальна техніка – 4 039 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1417-й день повномасштабної війни в Україні.
