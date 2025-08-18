Головна Країна Події в Україні
Росія вдруге за ніч атакувала Харків: загинула людина, є поранені

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія вдруге за ніч атакувала Харків: загинула людина, є поранені
У Харкові пролунали вибухи
Серед поранених є діти

18 серпня, вдруге за ніч, російська окупаційна армія атакувала Харків. У перший раз балістичною ракетою, а на цей раз вдарила «шахедами», пише «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За інформацією Терехова, зафіксовано влучання ворожих «шахедів» в Індустріальному районі Харкова. Один із ударів прийшовся по багатоповерховому житловому будинку.

«У житловому будинку, в який влучив «шахед», пожежа у двох підʼїздах. В одному горять поверхи з другого по четвертий, в іншому – палає останній поверх», – зазначив Терехов.

Терехов повідомив, що внаслідок обвалу перекриттів є загроза, що під завалами можуть перебувати люди.

Крім того, є одна загибла людина. Відомо про 15 постраждалих – серед них діти 6 та 10 років. 

Нагадаємо, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.

Зазначимо, що армія РФ постійно атакує Харків та область. Зокрема, у ніч на 30 липня обласний центр був атакований безпілотниками. Тоді мер міста Ігор Терехов повідомляв про вибухи та розповідав про загоряння автомобіля. Також в результаті удару постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет.

До слова, внаслідок чергової російської атаки пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС у Кропивницькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рятувальників.

«У ніч на 28 липня місто зазнало чергової російської атаки. Загиблих і травмованих немає. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті», – йдеться в повідомленні.

