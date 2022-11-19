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ДБР виявило докази держзради «поліцейських» Херсона (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ДБР виявило докази держзради «поліцейських» Херсона (фото)
Правоохоронці, які перейшли на бік ворога, так тікали зі звільненого Херсону, що залишили у офісі докази своєї держзради
ДБР

Знайдено повні списки з адресами, телефонами, званнями, позивними колаборантів-поліціантів

Працівники Державного бюро розслідувань знайшли повний перелік зрадників, що несли службу у «поліції рашистів». Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Правоохоронці, які перейшли на бік ворога, тікали зі звільненого Херсону так швидко, що залишили у офісі неспростовні докази своєї державної зради. Виявлено «журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области», – йдеться в повідомленні.

Крім того, окремо знайдено повні списки з адресами, телефонами, званнями, позивними колаборантів-поліціантів.

«Позивні заслуговують окремої уваги. Зрадники обрали собі такі: «Дукалис, Кобра, Джокер, Килер, Купець, Мать, Вано», – зазначають в ДБР.

Зазначається, що останній – «Вано» – це колишній співробітник ГУ НП в Херсонській області, якому вже заочно повідомлено про підозру у державній зраді. Відомо, що він особисто, спільно з представниками окупаційної влади та окупантами, брав участь в обшуках у співробітників поліції та вилученні наявної у них вогнепальної зброї та боєприпасів. За прагнення до служби він отримав звання майора та посаду «заступника начальника відділу управління». Йому навіть видали грамоту з двоглавою куркою за високі результати роботи. Ця нагорода була присвячена до 104-ої річниці створення карного розшуку РФ.

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«Короткострокова вигода у вигляді посад та грамот від співпраці з ворогом перетворюється для всіх зрадників на ганебне і тривале ув’язнення. Це мають усвідомити всі. Робота ДБР щодо виявлення зрадників та колаборантів у Херсонській області триває», – додають правоохоронці.

Готується заочне повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України та ч. 7 ст. 111) усім фігурантам. Санкції статі передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ. 

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.

До слова, «Укрзалізниця» розпочала продаж символічних квитків до Севастополя.

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Теги: колабораціонізм Херсон ДБР Україна окупанти росія війна

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