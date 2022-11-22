Перед звільненням Херсона випустив ув’язнених: ДБР затримало посадовця колонії

У день звільнення Херсона працівник колонії удав, що не бачить втечі ув’язнених та не вчинив жодної дії аби запобігти цьому

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику одного із відділень «Північної виправної колонії №90», який перед звільненням Херсона від російських окупантів допустив втечу ув’язнених злочинців. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

«Працівник колонії з перших днів окупації Херсона працював на загарбників на посаді в окупаційній структурі, яка відповідала за слідчі ізолятори та місця виконання покарань», – йдеться в повідомленні.

Серед іншого «начальник» відділу охорони слідчого ізолятора організовував вивіз засуджених на роботи з благоустрою, а декілька днів навіть керував цим СІЗО. У день звільнення Херсона від окупантів працівник колонії удав, що не бачить втечі ув’язнених та не вчинив жодної дії аби запобігти цьому. Але сам втекти не встиг і був затриманий працівниками ДБР у взаємодії з СБУ.

Колишньому працівнику колонії повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ.

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.