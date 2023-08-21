«Туризм» в камуфляжі. Справжні особливості кримського курортного сезону 2023

Стосовно реальної кількості справжніх туристів на окупованому півострові

Гігантський – у 3 рази – сплеск обороту роздрібної торгівлі в Криму та Севастополі на початку 2023 року зумовлений виключно наявністю величезної кількості російських військових – тобто чоловіків з гарним апетитом.

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Переважна частка «нових кримських туристів» у 2022-23 роках вдягнута в армійський камуфляж російської армії. А ще є «новий медичний туризм» у вигляді лікування багатьох тисяч поранених солдат та передачі для цього цивільних лікарень, а також «живий щит» у вигляді дітей в Артеку...

Стосовно реальної кількості справжніх туристів – такі є, але дуже мало. Наші розрахунки дали такі результати:

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Реальний розмір туристичного потоку до окупованого Криму до початку Великої війни складав до 2,5 млн осіб на рік – тобто в 2-2,5 рази менше, ніж розрахункова оцінка кількості туристів до окупації (5-6 млн осіб) та в 3,2 рази менше, ніж в радянські часи (8 млн осіб).

Кількість туристів в 2022 році ми оцінили в розмірі до 1,5 млн осіб за рік, а в поточному 2023 році він за наявними даними бронювань може бути оцінений в розмірі до 1 млн осіб у річному вимірі (за умови, якщо сезон 2023 все ж буде продовжуватись у вигляді «екстремального туризму під обстрілами»).