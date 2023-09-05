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Латвія назвала причину, чому допомога Україні затримується

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Латвія назвала причину, чому допомога Україні затримується
Латвійські дороги, залізниці, порти та аеропорти потребують покращення та фінансування ЄС
фото з відкритих джерел

Через погану транспортну інфраструктуру з Латвією Україна не отримує допомогу так швидко, як могла б

4 вересня міністр транспорту Латвії Яніс Вітенбергс заявив, що погана транспортна інфраструктура з Україною затримує доставку допомоги. Про це повідомляє видання Delfi.

Вітенберг сказав, що латвійські дороги, залізниці, порти та аеропорти потребують покращення та фінансування ЄС.

«Ми ведемо переговори про спільну позицію з країнами-однодумцями з нашого регіону та ЄС, щоб отримати додаткові кошти для проектів та інвестицій», – наголосив Вітенберг.

Розвиток регіональних транспортних мереж міг би прискорити передачу військової допомоги Україні та транспортування зерна.

На зустрічі, яка відбулась 4 вересня, міністри Європейського союзу підписали декларацію про фінансування ЄС «стратегічно важливих транспортних проектів».

Нагадаємо, Латвія приєдналась до декларації G7 про підтримку України. Разом з нею це зробили Естонія та Литва. У документі, зокрема, зазначається, що країни будуть підтримувати економічну стабільність та відбудову України, забезпечуватимуть реалізацію реформ, стійкість та просування на її європейському та євроатлантичному шляху.

Теги: Латвія Україна інфраструктура

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