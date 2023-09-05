«Повоював би на Троєщині»: ватажок бойовиків «ДНР» розсмішив киян (відео)

Ходаковський пригрозив помстою «псевдоінтелігентщині»

Заступник голови управління Росгвардії з «ДНР» та колаборант Олександр Ходаковський заявив, що повоював би на Троєщині у Києві. Окупант розповів про бажання «помститися за Донбас та Білгород» в інтерв'ю воєнному кореспонденту Семену Пегову.

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«Мене тільки Київ цікавить, ось у цьому місті я б із задоволенням повоював. Хай би вони відчули на собі все те, що відчуваємо ми та Білгородська область у тому числі. Вони стільки зробили для того, щоб це сталося, що просто не передати. Я завжди звинувачував і звинувачую Київ із цією псевдоінтелігентщиною, яка весь час тяглася. Цим менше, на Західній Україні, це потрібно було, аніж цим. Вони й цих дурнів збудили, рагулів, як ми умовно називаємо. А це так, там би я повоював, на Троєщині», – заявив Ходаковський.

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Заява зрадника повеселила мешканців столиці. «Буде смішно, якщо його, коли дійде черга, знайдуть хлопці саме з Троєщини», – пишуть кияни.

Олександр Ходаковський – колаборант, колишній працівник СБУ, політичний та військовий діяч, один із лідерів та голова «служби безпеки» терористичного угруповання «ДНР», міністр державної безпеки «ДНР», секретар Ради безпеки «ДНР». Учасник блокади Маріуполя на боці російських терористів. У березні 2023 року згідно з указом президента РФ був призначений заступником начальника головного управління Росгвардії з так званої ДНР.

До слова, нещодавно ватажок бойовиків «ДНР» визнав: Україну не перемогти, Росії потрібні переговори.

Раніше повідомлялося, що губернатор Білгородщини знову поскаржився на удари українських безпілотників.