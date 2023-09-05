«Повоював би на Троєщині»: ватажок бойовиків «ДНР» розсмішив киян (відео)
Ходаковський пригрозив помстою «псевдоінтелігентщині»
Заступник голови управління Росгвардії з «ДНР» та колаборант Олександр Ходаковський заявив, що повоював би на Троєщині у Києві. Окупант розповів про бажання «помститися за Донбас та Білгород» в інтерв'ю воєнному кореспонденту Семену Пегову.
«Мене тільки Київ цікавить, ось у цьому місті я б із задоволенням повоював. Хай би вони відчули на собі все те, що відчуваємо ми та Білгородська область у тому числі. Вони стільки зробили для того, щоб це сталося, що просто не передати. Я завжди звинувачував і звинувачую Київ із цією псевдоінтелігентщиною, яка весь час тяглася. Цим менше, на Західній Україні, це потрібно було, аніж цим. Вони й цих дурнів збудили, рагулів, як ми умовно називаємо. А це так, там би я повоював, на Троєщині», – заявив Ходаковський.
Заява зрадника повеселила мешканців столиці. «Буде смішно, якщо його, коли дійде черга, знайдуть хлопці саме з Троєщини», – пишуть кияни.
До слова, нещодавно ватажок бойовиків «ДНР» визнав: Україну не перемогти, Росії потрібні переговори.
Раніше повідомлялося, що губернатор Білгородщини знову поскаржився на удари українських безпілотників.
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