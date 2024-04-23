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Харківська адміністрація повідомила, коли вдасться відновити телевежу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Харківська адміністрація повідомила, коли вдасться відновити телевежу
За попередніми даними удар було здійснено ракетою Х-59
фото: Накипіло

Внаслідок удару по Харківській телевежі у місті, а також найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення

В Харківській військовій адміністрації заявили, що відновлення телевежі почнеться тільки після завершення бойових дій. Про це повідомив директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Соколов в ефірі «Радіо Свобода».

«Якщо брати до уваги спосіб, яким вона (вежа - ред.) була збудована, то її відновлення можливе після завершення бойових дій», – наголосив Соколов.

Також директор департаменту висловив думку, що такий удар був спрямований на залякування населення міста Харкова та найближчих населених пунктів.

«Уявіть собі, серед білого дня о 16:40 був завданий ракетний удар по вежі, яка є найвищим об'єктом у місті Харкові. Звісно, це трохи схвилювало людей. Я думаю, цей удар був спрямований на те, щоб трохи залякати населення Харківської області», – зауважив Соколов.

Наразі ще відбувається розбір пошкодженої апаратури. При загальній висоті вежі у 250 м – удар прийшовся на висоті близько 140 м. Після цього частина башти обвалилася.

Внаслідок удару по Харківській телевежі у місті, а також найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення.

Як повідомлялося, вчора у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, окупаційні війська Росії під час чергового удару цілили по інфраструктурному обʼєкту міста.

Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

На думку Терехова, Харків може стати другим Алеппо, якщо США не ухвалять військову допомогу Україні, яка дасть змогу отримати ППО для захисту від атак Росії на великій відстані Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив в інтерв'в The Guardian.

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Теги: Ігор Терехов населення радіо Свобода

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