Нестача робочих рук. Росія готує «сюрприз» для простих росіян

У Росії зараз не заповненими є 1,740 млн вакансій, і більша частина – це робітничі спеціальності

Доки поля бойовищ всипані трупами солдат-окупантів країна Путіна намагаться втамувати кадровий голод, який набув просто безпрецентного масштабу. Аби хоч якось дати раду, влада країни-агресора може дозволити роботодавцям залучати росіян до понаднормової роботи, і таким чином вирішити проблему дефіциту кадрів. Про це пишуть росЗМІ посилаючись на близькі до уряду джерела.

За їхніми словами, у кабміні РФ опрацьовують пом'якшення підходів до цього питання та готові обговорювати його з профспілками. Це дозволить покращити ситуацію з кадрами, наголосив один із співрозмовників.

До цього Російський союз промисловців і підприємців (РСПП) направив до Мінпраці та Мінекономрозвитку пакет приблизно з 40 пропозицій для вирішення проблеми нестачі робочих рук.

Зокрема, РСПП запропонував встановити можливість збільшення кількості днів понаднормової роботи поспіль (зараз Трудовий кодекс забороняє переробки по 4 години протягом двох днів поспіль, тобто по 12 годин на день).

«Це дозволило б підвищити гнучкість використання робочого часу, а в окремих випадках – скоротити потребу в кадрах, забезпечити можливість маневру ресурсами», – вважають у РСПП.

Про те, що виробничі компанії все частіше вдаються до збільшення тривалості робочого дня та кількості змін, наприкінці минулого року говорила голова Центробанку Ельвіра Набіулліна.

За даними Росстату, рівень безробіття у лютому цього року оновив історичний мінімум і становив 2,8%. Опитування підприємств у квітні показало, що близько 70% відчувають дефіцит кадрів (у липні 2023-го про таку проблему повідомили 56% компаній), йдеться в аналітичних матеріалах ЦП. При цьому посилився брак як кваліфікованих спеціалістів, так і різноробочих.

У країні відкрито 1,740 млн вакансій, близько 600 тис. з яких – це робочі місця на виробництвах, стверджує віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова. За її словами, за рік кількість таких вакансій збільшилась на 20%. До 2030 року російській економіці знадобиться 2,4 млн нових працівників, зазначила Голікова.

Якщо влада Кремля піде назустріч бізнесу у питанні понаднормової роботи, наслідки для держави та суспільства будуть негативними, вважає професор кафедри психології та розвитку людського капіталу Фінансового університету Олександр Сафонов. За його словами, великий обсяг понаднормової роботи призведе до погіршення показників здоров'я населення та підвищеної смертності.

Бізнес країни-агресора намагається вирішити проблему кадрового голоду за рахунок відмови від трудових гарантій, замість інвестувати в сучасні технології та скорочувати трудовитрати. Як зазначають журналісти, якщо жорсткі вимоги Трудового кодексу не збережуться, бізнес не інвестуватиме в технології та продовжуватиме отримувати прибуток з експлуатації дешевої робочої сили. У цьому випадку Росія програє конкурентну боротьбу іншим країнам.

До слова, подорожчання та дефіцит автомобілів змушують росіян дедалі частіше пересідати на вживані машини. Ринок автомобілів з пробігом у березні відновив зростання – за місяць було продано 502 тис. автомобілів, на чверть більше, ніж у лютому, а позначку півмільйона було перевищено вперше за півроку.