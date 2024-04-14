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Демографічна ситуація в Україні катастрофічна: експерт приголомшив прогнозом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Демографічна ситуація в Україні катастрофічна: експерт приголомшив прогнозом
На те, якою буде демографічна ситуація в країні, окрім безпекової та економічної ситуації, впливає соціальне самопочуття громадян
фото з відкритих джерел

Наразі є щонайменше три сценарії розвитку демографічної ситуації в країні

Однією з ключових проблем розвитку людського капіталу України є катастрофічна демографічна ситуація. Станом на 2024 рік індекс скорочення населення складає більше 1,0%. Тривала фаза повномасштабного вторгнення лише пришвидшує цей процес. Країна продовжує втрачати привабливість в очах талантів. Таку думку висловив експерт програми «Освіта» Українського інституту майбутнього Микола Скиба, пише ТСН.

За словами Скиби, наразі є щонайменше три сценарії розвитку демографічної ситуації в країні.

Перший сценарій «Обвал», за якого відбудеться чергове стрибкоподібне скорочення населення. Процес набуває катастрофічного незворотного характеру. Цей сценарій є найменш імовірним.

Другий сценарій «Стабілізація», за якого динаміка скорочення населення уповільнюється, проте кількість мешканців України продовжує знижуватися у межах прогнозованих і керованих параметрів.

Третій сценарій «Хиткий баланс», за якого моменти ситуативного поліпшення змінюються незначним погіршенням. Останній сценарій є найімовірнішим. На те, якою буде демографічна ситуація в країні, окрім безпекової та економічної ситуації, впливає соціальне самопочуття та освітній досвід громадян.

«З огляду на зростання частки державного сектора в економіці, збільшується потенціал впливу соціальних настроїв. Скажімо, зростання недовіри може призвести до кризи банківської сфери, нестачі людей, готових працювати на держслужбі і на оборонних підприємствах», – попередив Микола Скиба.

Нагадаємо, в Україні склалася складна демографічна ситуація через повномасштабну війну. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що загалом у кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей для того, щоб країна мала позитивні перспективи.

Раніше повідомлялося, що минулого року в Україні народилося 187 387 тисяч маленьких українців. 

До слова, демограф назвав три головні проблеми для України після війни.

За словами заступника директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександра Гладуна, через війну є загроза перетворення України на безлюдну Монголію, оскільки населення нашої країни стрімко скорочується. 

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Теги: освіта самопочуття населення катастрофа міністр Денис Шмигаль

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