У Харкові пролунав вибух

Місто перебуває під ударом «шахедів»

У ніч на 14 квітня в Харкові пролунав вибух. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

У частині районів Харкова зникло світло під час атаки безпілотників по місту. Також пролунав ще один вибух, ймовірно, за межами міста.

Раніше повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА для міста.

«Харків у небезпечній зоні. Місто під ударом «шахедів», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов розповів, яку мету ставлять росіяни, обстрілюючи Харків. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення вони хотіли захопити місто. Сьогодні мета в окупантів вже інша.

Раніше Зеленський заявив, що влада робить все, щоб дати Харкову більше захисту.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки України спростувало чутки, що росіяни «тут і зараз нападуть на Харків». За словами розвідки, це ніщо інше як російське ІПСО. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.