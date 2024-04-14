Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові пролунав вибух

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Харкові пролунав вибух
фото ілюстративне

Місто перебуває під ударом «шахедів»

У ніч на 14 квітня в Харкові пролунав вибух. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

У частині районів Харкова зникло світло під час атаки безпілотників по місту. Також пролунав ще один вибух, ймовірно, за межами міста.

Раніше повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА для міста.

«Харків у небезпечній зоні. Місто під ударом «шахедів», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов розповів, яку мету ставлять росіяни, обстрілюючи Харків. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення вони хотіли захопити місто. Сьогодні мета в окупантів вже інша.

Раніше Зеленський заявив, що влада робить все, щоб дати Харкову більше захисту. 

Нагадаємо, що Головне управління розвідки України спростувало чутки, що росіяни «тут і зараз нападуть на Харків». За словами розвідки, це ніщо інше як російське ІПСО. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону. 

Теги: Ігор Терехов місто вибух Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Харків під ударом російських ракет: є проблеми зі світлом (оновлено)
Харків під ударом російських ракет: є проблеми зі світлом (оновлено)
11 квiтня, 05:19
Зазнали пошкоджень гуртожиток та ще три будинки навколо
Атака на Полтавщину: з'явилися фото наслідків
9 квiтня, 02:21
Вночі безпілотники атакували Білгородську область: виникли пожежі
Вночі безпілотники атакували Білгородську область: виникли пожежі
7 квiтня, 06:43
Президентські вибори у Словаччині, нічна атака на Україну: головне за ніч
Президентські вибори у Словаччині, нічна атака на Україну: головне за ніч
7 квiтня, 06:18
Росія розповсюджує серед мешканців Харкова фейк про евакуацію міста: подробиці
Росія розповсюджує серед мешканців Харкова фейк про евакуацію міста: подробиці
3 квiтня, 07:57
У Верховній Раді запропонували нову концепцію бронювання працівників, за якою бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників
Нова концепція бронювання співробітників, вибухи у Курську: головне за ніч
3 квiтня, 06:05
Унаслідок удару по Харкову постраждала людина
Удар по Харкову, Україна перейшла на літній час: головне за ніч
31 березня, 06:40
Уночі в Білгороді нібито працювала ППО
Масована атака на Україну, вибухи в Білгороді: головне за ніч
29 березня, 06:35
Ріішення про евакуацію буде прийняте тільки в крайньому випадку, коли буде загроза безпеці мешканців
За яких умов евакуюватимуть Харків? Відповідь голови ОВА
28 березня, 14:00

Події в Україні

У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух
В Україні з'явиться «Залізний полігон» для випробування зразків зброї
В Україні з'явиться «Залізний полігон» для випробування зразків зброї
У Луганську уражено пункт управління угрупування військ «Центр»
У Луганську уражено пункт управління угрупування військ «Центр»
Ситуація на фронті складна, Зеленський на зв’язку з військовими
Ситуація на фронті складна, Зеленський на зв’язку з військовими
ЗАЕС уперше з 2022 року перевела всі реактори в «холодний зупин»
ЗАЕС уперше з 2022 року перевела всі реактори в «холодний зупин»
Стало відомо, коли в Україні розпочнеться повторний огляд обмежено придатних
Стало відомо, коли в Україні розпочнеться повторний огляд обмежено придатних

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Доблокувалися. Як скорочується товарообіг із Польщею (графіка)
40K
Названа трійка найкорумпованіших областей України
5688
Притула посперечався з військовим і втрапив у скандал
5685
В Україні через ракетну небезпеку годину тривала повітряна тривога
4698
Міноборони повідомило, коли чекати на законопроєкт про демобілізацію
4160
Вилучення автівки в ухилянтів. Юрист оцінив, як працюватиме цей засіб примусу

Новини

14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:18
ДТЕК у березні запустив дві нові вугільні лави для стабільного вуглевидобутку
Вчора, 15:40
Через блокування продажів брухту «Укрзалізниця» недоотримала близько мільярда – ЗМІ
Вчора, 11:13
Країни просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 06:37
Невеликі дощі на півночі, до 21° тепла: прогноз погоди на 13 квітня
Вчора, 04:49
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:19

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua