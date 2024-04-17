Терехов: Без допомоги США Харків може стати «другим Алеппо»

Росія змінила тактику, щоб спробувати знищити енергосистему міста та тероризувати його жителів, обстрілюючи житлові райони

Харків може стати другим Алеппо, якщо США не ухвалять військову допомогу Україні, яка дасть змогу отримати ППО для захисту від атак Росії на великій відстані Про це The Guardian заявив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, Росія змінила тактику, щоб спробувати знищити енергосистему міста та тероризувати його 1,3 млн жителів, обстрілюючи житлові райони.

Терехов наголосив, що пакет військової допомоги США на суму 60 млрд доларів, який наразі застопорився в конгресі, має «вирішальне значення для нас».

«Нам потрібна ця підтримка, щоб не допустити, аби Харків став другим Алеппо», — сказав Терехов, маючи на увазі сирійське місто, яке зазнало інтенсивних бомбардувань російськими та сирійськими урядовими силами 10 років тому.

Алеппо – одне найбільших міст Сирії, колись було комерційним, індустріальним та туристичним центром країни. Але після чотирьох років війни значна частина старого міста, що входить до Світової спадщини ЮНЕСКО, лежить у руїнах.

За три роки інтенсивних бомбардувань Алеппо стало символом розправи режиму Башара Асада з політичною опозицією. Там зафіксували використання надмірної й невибіркової військової сили проти людей, 90 відсотків яких були мирними жителями. Нині фахівці збирають свідчення масових страт, застосування касетних бомб і хімічної зброї проти цивільних в Алеппо.

Як повідомлялося, сьогодні зранку росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову – є загиблі та поранені. Пошуково-рятувальна операція триває. Після того, як Росія атакувала Чернігівщину, вибухи пролунали в Одесі. Це сталося під час повітряної тривоги. За словами місцевих жителів, у місті чули один вибух. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав в Одесі та Одеському районі всіх бути в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки України спростувало чутки, що росіяни «тут і зараз нападуть на Харків». За словами розвідки, це ніщо інше як російське ІПСО. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.