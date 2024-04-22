Окупанти завдали удару по телевежі у Харкові

На момент удару співробітники перебували в укритті

Російські окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Про це повідомляє голова Харківької обласної держадміністрації Олег Синєгубов.

Під час тривоги співробітники перебували в укритті, жертви серед населення відсутні. Повідомляється про перебої із сигналом цифрового телебачення.

Як повідомлялося, у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, окупаційні війська Росії під час чергового удару цілили по інфраструктурному обʼєкту міста. «Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється», – зазначив Терехов.

На думку Терехова, Харків може стати другим Алеппо, якщо США не ухвалять військову допомогу Україні, яка дасть змогу отримати ППО для захисту від атак Росії на великій відстані Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив в інтерв'в The Guardian.

Нагадаємо, триває 789-та доба широкомасштабної війни Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.