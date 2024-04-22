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Атака на телевежу в Харкові: з’явилися фото наслідків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Атака на телевежу в Харкові: з’явилися фото наслідків
За попередніми даними удар було здійснено ракетою Х-59
фото: Накипіло

Внаслідок російського удару пошкоджено об'єкт телевізійної інфраструктури

Сьогодні, 22 квітня, російські терористи завдали удару ракетою по телевежі у Харкові. Фото наслідків атаки показала поліція Харківської області.

Внаслідок удару пошкоджено об'єкт телевізійної інфраструктури. На місці вже працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

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На місці удару працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки
фото: Telegram/Поліція Харківської області

«Поліцейські проводять огляд місця події, опитують свідків, документують та вилучають речові докази злочину військовослужбовців російської армії», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Держспецзв’язку, за попередніми даними удар було здійснено ракетою Х-59. За наявною на цей момент інформацією постраждалих чи загиблих немає.

Наразі тимчасово відсутня трансляція телевізійного сигналу
Наразі тимчасово відсутня трансляція телевізійного сигналу
фото: Накипіло
За попередніми даними удар було здійснено ракетою Х-59
За попередніми даними удар було здійснено ракетою Х-59
фото: Накипіло

Наразі тимчасово відсутня трансляція телевізійного сигналу, тривають роботи з відновлення мовлення. Водночас трансляція низки радіостанцій у FM-діапазоні продовжується.

Як повідомлялося, у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, окупаційні війська Росії під час чергового удару цілили по інфраструктурному обʼєкту міста.

Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

На думку Терехова, Харків може стати другим Алеппо, якщо США не ухвалять військову допомогу Україні, яка дасть змогу отримати ППО для захисту від атак Росії на великій відстані Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив в інтерв'в The Guardian.

До слова, триває 789-та доба широкомасштабної війни Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Теги: Харків фото обстріл окупанти російська ракета

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