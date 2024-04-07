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На Харківщині ворог змінив тактику обстрілів: влада заговорила про примусову евакуацію населення

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Харківщині ворог змінив тактику обстрілів: влада заговорила про примусову евакуацію населення
Рятувальники оперативно ліквідували наслідки ворожих ударів у середмісті Харкова
фото: ДСНС України/Telegram

Найбільших обстрілів зазнали населені пункти на Куп’янському напрямку

Російська терористична армія продовжує масовано обстрілювати міста та села Харківщини, тероризуючи мирне населення та вражаючи енергетичну інфраструктуру. При цьому ворог змінив тактику завдання ударів. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«Спостерігаємо зміну тактики ворожих обстрілів: системно вдень і вночі завдаються повторні удари по одній локації. Із огляду на ситуацію, просимо жителів Харкова та області бути максимально обережними під час повітряної тривоги, і в разі її оголошення обов’язково бути в безпечних місцях», – попередив Синєгубов.

За його словами, найбільших обстрілів зазнали населені пункти на Куп’янському напрямку – Вовчанськ, Борова. Розглядається можливість примусової евакуації з північної частини Харківщини. Йдеться про ті населені пункти, які постійно перебувають під ворожими обстрілами.

«Опівдні росіяни КАБами обстріляли передмістя Золочева. Пошкоджені резервуари та технічні споруди місцевого підприємства, вибито вікна у приватних будинках. Без постраждалих», – поінформував начальник ОВА.

Нагадаємо, у неділю, 7 квітня, російські загарбники завдали ракетного удару по Харкову. 

Раніше російські загарбники обстріляли з «Градів» прифронтове місто Гуляйполе Запорізької області. Троє цивільних людей загинули під завалами власного будинку. 

Також пізно ввечері 6 квітня російські окупанти вгатили балістикою по Одещині. Імовірно, ворог спрямував «Іскандер-М» на припортову інфраструктуру. Постраждала жінка.

Крім того, сьогодні після півночі окупанти вдарили по Харкову безпілотниками. Дрони пошкодили приватний будинок, троє людей дістали поранення. 

Триває 774-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. 

Теги: армія влада населення ворог росіяни Єдині новини

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