Херсонщина: росіяни змінили тактику після збиття винищувачів

Російська авіація 24 і 25 грудня втратила п'ять винищувачів

Російські окупанти після збиття ЗСУ одразу кількох винищувачів минулого тижня знизили темпи своїх операцій на східному березі Херсонської області. Щоб не ризикувати авіацією, загарбники вирішили підвести далекобійну артилерію ближче до річки Дніпро. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Російська авіація 24 і 25 грудня втратила п'ять винищувачів, серед яких чотири Су-34 та один Су-30СМ.

26 грудня речник Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк заявила, що на східному березі Херсонської області стало вдвічі менше наземних атак ворога на позиції наших військ порівняно з попереднім середнім показником у 30 штурмів на день. За її словами, знищення кількох російських літаків послабило здатність противника закидувати плануючими бомбами. Щоб компенсувати відсутність авіаційної підтримки окупанти розгорнули великокаліберну артилерію та РСЗВ на лівому березі Херсонської області.

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Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат 25 грудня також повідомляв, що російські війська припинили ведення активних бойових дій на Херсонському напрямку після знищення винищувачів. Того ж дня російський «воєнкор» підтвердив, що авіація РФ в Херсонській області не працює вже протягом останніх трьох днів.

За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, військові РФ не змогли відновити кількість літаків Су-34/34М до рівня перед повномасштабною війною, і тепер повинні доповнити бойові дії літаків Су-34/34М старішим літакам Су-24. При цьому ворог рідко розгортає Су-34/34М на своїх базах в окупованому Криму, ймовірно, намагаючись сховати їх від ударів ЗСУ.

На думку аналітиків ISW, окупанти нещодавно посилили використання плануючих бомб проти українських військ на правому березі Херсонської області частково через успішне придушення бійцями ЗСУ далекобійної артилерії окупантів.

«Однак російські війська, можливо, наразі вважають за краще підвести далекобійну артилерію ближче до берегової лінії річки Дніпро, ніж ризикувати знищенням більшої кількості літаків», – пояснюється у звіті.

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Експерти вважають, що потенційне розгортання російської далекобійної артилерії ближче до лінії фронту може надати ЗСУ можливість легше вражати ці види озброєння та більш вільно та безпечно діяти вздовж узбережжя Дніпра та в тилових районах на західному березі Херсонської області.

Нагадаємо, триває 672-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та по п’ятьох зенітно-ракетних комплексах. Протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та розвідувальний БпЛА ворога. Також тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ».

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві артилерійські системи та ще три інші важливі цілі противника.