Кличко анонсував появу у столиці нової системи екстреного зв’язку

Гамбург надав Києву в якості допомоги три міських автобуси, які вже прямують до Києва

У Києві мають з’явитися автономні системи зв’язку для екстрених випадків. Про це йшлося на зустрічі мера Києва Віталія Кличка з мером Гамбурга Ченчером під час обговорення допомоги українській столиці.

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«Сьогодні зустрівся з першим мером Вільного та Ганзейського міста Гамбург Петером Ченчером. Подякував за підтримку та допомогу Гамбурга українській столиці. Та домовився про подальшу співпрацю. Обговорили з паном Ченчером допомогу німецьких партнерів у забезпеченні Києва системами зв‘язку для екстрених випадків (у разі вимкнень світла). Вони необхідні сьогодні, зокрема, для станцій швидкої допомоги, рятувальників, комунальних служб», – повідомив Кличко у Facebook.

Також, за його словами, обговорювалося питання забезпечення Києва новітнім обладнанням для системи оповіщення.

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«Дуже важливе для нашого міста – питання безпеки його мешканців. Київ потребує обладнання для новітньої системи оповіщення, яку ми вже почали встановлювати. Йдеться про систему для оголошення повітряної тривоги. Щоб розвинути цю систему нам необхідно більше приладів, які працюють автономно, коли немає світла. Прикладом системи, яку Київ встановлює зараз, є, зокрема, німецька. Мер Гамбурга запевнив у подальшій допомозі Києву – як в нинішніх найгостріших потребах, так і в майбутній відбудові столиці України», – зазначив Кличко.

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Крім того, Гамбург надав Києву в якості допомоги три міських автобуси, які вже прямують до Києва. Віталій Кличко закликав німецьких партнерів й надалі підтримувати Україну до перемоги. «Також ми з Володимиром поспілкувалися з німецькими ЗМІ та закликали і німецьку владу, і німецьке суспільство до подальшої підтримки України та надання всієї необхідної допомоги для нашої перемоги та встановлення миру в Європі», – повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибув віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек. Після прибуття на київський вокзал Хабек наголосив, що його візит може дати Україні чіткий сигнал, що «Німеччина вірить у її перемогу, що вона буде відновлена, що Європа зацікавлена, аби Україна і в майбутньому була економічно сильним партнером».