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У Києві повітряна тривога триває чотири години: працює ППО

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Києві повітряна тривога триває чотири години: працює ППО
У столиці збивають ворожі дрони
фото з відкритих джерел

У столиці вибухи

Сьогодні, 5 вересня, в Києві зранку були чутні звуки вибухів, які, за попередньою інформацією, пов'язані з роботою систем протиповітряної оборони (ППО). Про це повідомляє  Київська міська військова адміністрація та мер Києва Віталій Кличко.

«Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні КМВА о 06:40.

Віталій Кличко о 06:42 підтвердив роботу ППО.

Мешканці столиці повідомляють про численні спалахи та звуки, які свідчать про активну роботу ППО. Жителів Києва просять залишатися в укриттях і слідкувати за офіційними повідомленнями.

О 07:01 повідомили, що у повітряному просторі над столицею ще перебувають кілька дронів.

Нагадаємо, у Житомирі пролунали вибухи.

Теги: Віталій Кличко тривога

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