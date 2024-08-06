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Вибухи в Києві та обстріл Харківщини: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Вибухи в Києві та обстріл Харківщини: головне за ніч
В ніч на 6 серпня знову лунала повітряна тривога
Фото з відкритих джерел

У столиці цієї ночі були вибухи і працювало ППО

У столиці знову лунали вибухи, працювало ППО. У Росії на військовому заводі стався вибух. В Іраку обстріляли авіабазу з військовими США російськими ракетами. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 6 серпня, щоб ви були в курсі подій. 

У Києві лунали вибухи

У Києві вночі 5 серпня пролунала серія вибухів, перші з яких були чутні одразу після оголошення повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння. Про це повідомляють мешканці різних районів столиці у соціальних мережах. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу протиповітряної оборони у місті.

Ракетний удар по Харкову та області: є руйнування

У ніч на 6 серпня російські окупаційні війська обстріляли Харків та населений пункт Циркуни Харківського району. Близько 00:30 у місті пролунала серія вибухів. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов на своєму каналі в Telegram. Інформацію про обстріл підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, який закликав мешканців Харкова та області перебувати в укриттях.

В Іраку обстріляли авіабазу з військовими США російськими ракетами – Reuters

Авіабазу Айн аль-Асад на заході Іраку, де розміщені військові сили Сполучених Штатів та інших країн, зазнала ракетного удару. Про це повідомляє Reuters. Згідно з інформацією, наданою джерелами в іракських силах безпеки, внаслідок атаки поранення отримали щонайменше п'ятеро американських військових, один з яких зазнав серйозних травм. Відомості про кількість постраждалих можуть змінюватися.

Росія перекинула до Ірану ракети і комплекси РЕБ

Ізраїльська служба новин «14 каналу» повідомила про екстрену передачу Росією додаткової зброї Ірану, ймовірно, оперативних ракетних комплексів «Іскандер» та комплексів радіоелектронної боротьби «Мурманск-БН». Це відбулося на тлі погроз Ірану завдати удару по Ізраїлю у відповідь на ліквідацію лідера ХАМАС.

Теги: вибух Віталій Кличко військові озброєння

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