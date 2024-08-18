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У Києві після оголошення тривоги пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Києві після оголошення тривоги пролунали вибухи
На підступах до Києва працює ППО
фото ілюстративне

Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Київщину

Уранці 18 серпня одразу після оголошення тривоги в Києві пролунали вибухи. Працює ППО.

Перед цим Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння та швидкісну ціль на Київщину.

«Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – повідомив начальник КМВА Сергій Попко. 

Наразі в столиці та низці областей триває повітряна тривога

У Києві після оголошення тривоги пролунали вибухи фото 1

Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто пройти в укриття. 

Нагадаємо, у суботу, 17 серпня, у Деснянському районі столиці виявили уламки безпілотника, які спричинили пожежу.

Як повідомлялося, у ніч на 17 серпня, а також вранці армія РФ атакувала Київську область безпілотниками, спрацювали сили ППО. Є збиті цілі.

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Теги: тривога вибух Київ

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