У Києві після оголошення тривоги пролунали вибухи

На підступах до Києва працює ППО

Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Київщину

Уранці 18 серпня одразу після оголошення тривоги в Києві пролунали вибухи. Працює ППО.

Перед цим Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння та швидкісну ціль на Київщину.

«Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Наразі в столиці та низці областей триває повітряна тривога.

Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто пройти в укриття.

Нагадаємо, у суботу, 17 серпня, у Деснянському районі столиці виявили уламки безпілотника, які спричинили пожежу.

Як повідомлялося, у ніч на 17 серпня, а також вранці армія РФ атакувала Київську область безпілотниками, спрацювали сили ППО. Є збиті цілі.