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У Житомирі пролунав вибух

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Житомирі пролунав вибух
Влада повідомляє про роботу ППО
фото з відкритих джерел

У місті було два вибухи

О 3:14 в Житомирі пролунав дуже сильний вибух. Також у місті літають шахеди. Тривогу в місті оголосили о 1:00.  Повітряні сили попередили про кілька ударних шахедів в напрямку міста.

«Житомир в укриття! Кілька груп ударних дронів в напрямку міста!»,– йдеться в повідомленні.

У місті вже пролунало два гучних вибухи.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють, що атака «шахедів» триває. Наразі у повітряному просторі України їх залишається кілька десятків.

Крім того, групи ударних БпЛА на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Рівненщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Кіровоградщині.

Нагадаємо, у Житомирі пролунали гучні вибухи.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ДТЕК ввести екстрені відключення світла. У зв’язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі столична влада ухвалила рішення розгорнути по Києву «Пункти незламності».

До слова, у різних регіонах України через атаку Росії фіксуються знеструмлення. Як повідомила «Укрзалізниця», задля забезпечення перевезення пасажирів вже виведені резервні тепловози.

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Теги: вибух Житомир

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