  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    Київський метрополітен звернувся до Ілона Маска

    Метро Києва пропонує Маску розмістити на «Арсенальній» електрокар Tesla
    Київський метрополітен звернувся до засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска із пропозицією розмістити своє авто на найглибшій станції «Арсенальна». Про це прес-служба метро написала у Twitter. «Дорогий Ілоне! Ваша Tesla на найбільшій у світі висоті. Це неймовірно! Ми пропонуємо розмістити одну на нашій
    • Сьогодні, 12:12
    • Розсилка
    Автомобіль Tesla у відкритому космосі
    Фото: сторінка Ілона Маска у Twitter
    Автомобіль Tesla у відкритому космосі

    Метро Києва пропонує Маску розмістити на «Арсенальній» електрокар Tesla

    Київський метрополітен звернувся до засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска із пропозицією розмістити своє авто на найглибшій станції «Арсенальна».

    Про це прес-служба метро написала у Twitter.

    «Дорогий Ілоне! Ваша Tesla на найбільшій у світі висоті. Це неймовірно! Ми пропонуємо розмістити одну на нашій станції "Арсенальна", яка є найглибшою станцією метро у світі — 105,5 метрів», — йдеться у зверненні.

    Читайте також

    Раніше повідомлялося, що Tesla Маска стала космічним супутником.

    Читайте також
    Ілон Маск
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ