Київський метрополітен звернувся до Ілона Маска

Метро Києва пропонує Маску розмістити на «Арсенальній» електрокар Tesla

Київський метрополітен звернувся до засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска із пропозицією розмістити своє авто на найглибшій станції «Арсенальна». Про це прес-служба метро написала у Twitter. «Дорогий Ілоне! Ваша Tesla на найбільшій у світі висоті. Це неймовірно! Ми пропонуємо розмістити одну на нашій