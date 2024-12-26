Карта бойових дій в Україні станом на 26 грудня 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 211 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби противник завдав по території України одного ракетного, 12 авіаційних ударів, скинувши 78 ракет та 29 КАБ. Крім цього, залучив для ураження 690 дронів-камікадзе та здійснив понад 4,5 тис. обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 211 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському та Времівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація.

На Харківському напрямку

Відбулося три бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Противник сім разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку

Загарбники 26 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Новоєгорівки, Копанок, Зеленого Гаю, Макіївки, Тернів, Ямполівки, Серебрянського лісу та в напрямку Дружелюбівки. Під ударами ворожих НАРів опинились Надія та Зелений Гай.

На Краматорському напрямку

ЗСУ відбили 11 ворожих спроб просунутись вперед поблизу населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 12 спроб просунутися в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка. Чотири атаки триває дотепер.

На Покровському напрямку

Агресор здійснив 55 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Покровськ, Новий Труд, Зелене та Новотроїцьке. Сорок сім атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще вісім боєзіткнень – тривають. В той самий час ворог завдав авіаційних ударів КАБами по населеним пунктам Покровськ та Котлине. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, втрати агресора на даному напрямку склали 276 осіб, з них 149 – безповоротно.

На Курахівському напрямку

Нараховується 31 бойове зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Ясенове, Курахове, Андріївка та Дачне. Підрозділи Сил оборони відбили 24 атаки противника, сім – тривають дотепер.

На Времівському напрямку

Відбулося 34 боєзіткнення. 33 ворожих штурми вже зупинено нашими оборонцями в районах Костянтинопольського, Янтарного, Костянтинополя, Розливу, Велекої Новосілки, Новосілки, Благодатного та Времівки. Одна атака триває до цього часу. Також ворог застосовував авіацію по районах Времівки та Бурлацького.

На Придніпровському напрямку

Двічі без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій.

На Курщині

Відбулося 26 бойових зіткнень, три боєзіткнення ще тривають. Протягом доби ворог здійснив 420 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Учора відзначено воїнів 108-ої окремої бригади територіальної оборони, 406-ої окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1037-й день повномасштабної війни в Україні.