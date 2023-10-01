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Кількість ворожих атак на Півдні зросла вдвічі – Сили оборони

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кількість ворожих атак на Півдні зросла вдвічі – Сили оборони
Ворог збільшив свій тиск на Таврійському напрямку
фото з відкритих джерел

Ворог намагається повернути втрачені позиції в районі Роботиного

Російські окупанти посилюють штурми на Таврійському напрямку, який охоплює Запорізьку область та території до Авдіївки. За останні дні кількість ворожих атак збільшилася майже вдвічі. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

«Наразі тривають активні бойові дії. Ворог намагається повернути втрачені позиції в районі Роботиного. Якщо говорити про зону відповідальності ОСУВ «Таврія» загалом, то ворог збільшив свій тиск», – сказав він.

За словами Штупуна, окупанти намагалися відновити втрачене положення біля Авдіївки, тиснути на Мар'їнку та покращити обстановку у районі Вербового, Новоселівки та Степового у Запорізькій області.

«Якщо статистично порівнювати, то кількість боєзіткнень зросла маже у два рази», – підкреслив Штупун.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 30 вересня, Збройні сили України знищили 23 одиниці військової техніки окупантів на Таврійському напрямку.

Триває 585-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав вісім ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Теги: окупанти ворог ЗСУ війна

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