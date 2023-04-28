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Кількість загиблих через ракетний удар по Умані зросла до 21

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кількість загиблих через ракетний удар по Умані зросла до 21
РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря.
фото: glavcom.ua

Кількість загиблих внаслідок нічної ракетної атаки по Умані зросла до 21 людини. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram.

«21 загиблий на цю мить. Біль і лють... Пошуково-рятувальна операція триває», – написав він.

Глава ОВА додав, що постраждалим продовжують надавати необхідну допомогу.  «Дев’ять родин уже розмістили в тимчасові помешкання – завчасно були підготовлені для внутрішньо переміщених осіб», – додав він.

Російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області.  У будинку, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. У ньому проживало 109 осіб, було 46 квартир, 27 з яких повністю знищено. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

Теги: Telegram ракета Умань війна

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