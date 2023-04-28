Кількість загиблих через ракетний удар по Умані зросла до 21

Кількість загиблих внаслідок нічної ракетної атаки по Умані зросла до 21 людини. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram.

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«21 загиблий на цю мить. Біль і лють... Пошуково-рятувальна операція триває», – написав він.

Глава ОВА додав, що постраждалим продовжують надавати необхідну допомогу. «Дев’ять родин уже розмістили в тимчасові помешкання – завчасно були підготовлені для внутрішньо переміщених осіб», – додав він.

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Російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. У будинку, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. У ньому проживало 109 осіб, було 46 квартир, 27 з яких повністю знищено. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.