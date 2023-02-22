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Колаборантка з Києва коригувала ворожі обстріли українських шкіл та лікарень

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Колаборантка з Києва коригувала ворожі обстріли українських шкіл та лікарень
Суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України
фото: пресслужба СБУ

Співробітники СБУ затримали ворожих поплічників у ході спецоперацій на території Київської і Донецької областей

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще чотирьох учасників інформаторських мереж російських спецслужб. Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони і технічний стан об’єктів енергетики у Києві та прифронтових районах Донеччини. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Насамперед їх цікавили місця базування підрозділів українських військ на території столичного регіону, а також на Лиманському і Авдіївському напрямках.

Розвідінформація потрібна була російським окупантам для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських містах. Унаслідок ворожих обстрілів зафіксовано факти влучання російських ракет у будівлі соціальних об’єктів, у тому числі шкіл і лікарень на сході України.

Співробітники СБУ затримали ворожих поплічників у ході спецоперацій на території Київської і Донецької областей. За матеріалами Служби безпеки суд призначив їм покарання від восьми до 12 років ув’язнення.

Один із засуджених – російський колаборантів, який намагався виявити та передати агресору координати бойових позицій реактивних артилерійських систем Himars.

Ще одного злочинця затримано у деокупованому Лимані. Саме за його наводкою окупанти обстріляли обласну травматологічну лікарню та місцеву школу.

Іншу зловмисницю затримано у Києві. Після початку повномасштабного вторгнення вона фіксувала місця дислокації ЗСУ у столиці та надсилала відповідні локації агресору через закритий Телеграм-канал.

Також тюремне ув’язнення отримав мешканець Покровська, який передавав російській спецслужбі відомості про переміщення української військової техніки.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки викрила ворожого поплічника у ході слідчо-оперативних дій у Київській області. Ним виявився староста селища Озера Гостомельської громади, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників та запропонував їм свою допомогу у війні проти України. 

Теги: окупанти озброєння СБУ обстріл війна

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