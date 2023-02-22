Колаборантка з Києва коригувала ворожі обстріли українських шкіл та лікарень

Співробітники СБУ затримали ворожих поплічників у ході спецоперацій на території Київської і Донецької областей

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще чотирьох учасників інформаторських мереж російських спецслужб. Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони і технічний стан об’єктів енергетики у Києві та прифронтових районах Донеччини. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Насамперед їх цікавили місця базування підрозділів українських військ на території столичного регіону, а також на Лиманському і Авдіївському напрямках.

Розвідінформація потрібна була російським окупантам для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських містах. Унаслідок ворожих обстрілів зафіксовано факти влучання російських ракет у будівлі соціальних об’єктів, у тому числі шкіл і лікарень на сході України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Співробітники СБУ затримали ворожих поплічників у ході спецоперацій на території Київської і Донецької областей. За матеріалами Служби безпеки суд призначив їм покарання від восьми до 12 років ув’язнення.

Один із засуджених – російський колаборантів, який намагався виявити та передати агресору координати бойових позицій реактивних артилерійських систем Himars.

Ще одного злочинця затримано у деокупованому Лимані. Саме за його наводкою окупанти обстріляли обласну травматологічну лікарню та місцеву школу.

Іншу зловмисницю затримано у Києві. Після початку повномасштабного вторгнення вона фіксувала місця дислокації ЗСУ у столиці та надсилала відповідні локації агресору через закритий Телеграм-канал.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також тюремне ув’язнення отримав мешканець Покровська, який передавав російській спецслужбі відомості про переміщення української військової техніки.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки викрила ворожого поплічника у ході слідчо-оперативних дій у Київській області. Ним виявився староста селища Озера Гостомельської громади, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.