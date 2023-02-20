Суд виніс вирок контррозвіднику СБУ, який працював на Росію

За державну зраду до 14,5 років ув’язнення засуджено контррозвідника Служби безпеки України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Служба безпеки України продовжує системно очищувати власні лави від зрадників, а також вживає комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. Саме за матеріалами СБУ до 14,5 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено колишнього співробітника української спецслужби, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь РФ», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що зловмисник входив до складу одного з регіональних органів силового відомства. За три місяці до початку повномасштабного вторгнення він за власної ініціативи вийшов на зв’язок з представником російської спецслужби та запропонував йому співпрацю в обмін на гроші.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За завданням агресора зрадник приховано збирав установчі дані своїх колег та їхніх родичів, а вже після 24 лютого – приступив до розвідування місць дислокації підрозділів Сил оборони на території Кіровоградської області. Насамперед він намагався виявити локації можливого базування української бойової авіації.

Зібрані відомості ворожий агент планував передати своєму російському куратору через закриті канали електронного зв’язку з дотриманням заходів конспірації. Втім співробітники СБУ викрили «крота», задокументували його злочинну діяльність і затримали наприкінці лютого минулого року у Кропивницькому.

На підставі зібраних доказів суд визнав агента винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Нагадаємо, раніше контррозвідка Служби безпеки викрила глибоко законспіровану шпигунку ФСБ на Луганщині. Жінка прикидалася українською патріоткою, яка намагалася втертися у довіру СБУ. При чому насправді вона виконувала завдання російських спецслужб, які хотіли зробити із неї «подвійного агента» для розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони України.