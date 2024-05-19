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Прикордонники показали, як знищують окупантів та їх техніку на Бахмутському напрямку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Прикордонники показали, як знищують окупантів та їх техніку на Бахмутському напрямку
Військові знищили автомобілі «Урал» та «УАЗ»
фото: скріншот з відео

Прикордонники уразили позиції росіян під Бахмутом

Прикордонники бригади «Помста» показали, як нищать російських військових та їх позиції на Бахмутському напрямку. Відповідне відео опублікувало Міністерство внутрішніх справ України.

«Прикордонники бригади «Помста» знищили склад боєкомплекту, автомобілі «Урал», «УАЗ», уразили позиції та укриття окупантів на Бахмутському напрямку», – йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, що росіяни втратили 20 одиниць бронетехніки під час штурму Часового Яру.

До слова, українські воїни 18 травня збили російський Су-25 над Донеччиною. Це вже четвертий штурмовик, який, починаючи з 4 травня, знищили воїни 110-ї окремої механізованої бригади.

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Теги: військові ЗСУ Україна росія Бахмут війна військова техніка

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