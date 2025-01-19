Коли Трамп планує відвідати Китай? Відповідь The Wall Street Journal

Через своїх представників Дональд Трамп і Сі Цзіньпінь вже обговорювали можливість особистої зустрічі

Обраний президент США Дональд Трамп повідомив своїм радникам про бажання відвідати Китай незабаром після вступу на посаду. Це, за його задумом, має допомогти зміцнити особисті зв’язки з лідером КНР Сі Цзіньпіном, особливо на тлі заяв про можливість запровадження високих мит на імпорт китайських товарів. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Трамп здійснив офіційний візит до Пекіна у 2017 році, через майже рік після вступу на посаду 45-го президента США. Наразі рішення про повторну поїздку ще не ухвалено. Один зі співрозмовників, обізнаний у деталях обговорень, зазначив, що Трамп зацікавлений у візиті до Китаю протягом перших 100 днів свого президентства.

Джерела, наближені до уряду Китаю, повідомили, що через своїх представників Дональд Трамп і Сі Цзіньпінь вже обговорювали можливість особистої зустрічі. Одним із варіантів є запрошення китайського лідера до США. Однак наразі неясно, чи порушував Трамп питання візиту до Китаю під час їхньої нещодавньої телефонної розмови.

Нагадаємо, 17 січня президент Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua.

Раніше Дональд Трамп заявив, що вже мав контакти з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Як наголосив республіканець, він і китайський лідер розмовляли через представників. За словами Трампа, політики порозуміються.

Як відомо, Трамп запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка відбудеться 20 січня.

До слова, глава Китаю Сі Цзіньпін планує відправити на інавгурацію Трампа свого високопоставленого представника. Високопосадовець буде присутній на церемонії замість лідера Китаю. Посланець Сі Цзіньпін ймовірно матиме переговори з адміністрацією Трампа.