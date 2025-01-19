Трамп розповів, чим займатиметься у перший тиждень президентства

Новообраний президент повідомив, що темою його інавгураційної промови будуть «єдність і сила, а також слово «справедливість»

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після вступу на посаду планує підписати «рекордну» кількість указів. За його словами, на порядку денному в перший тиждень його перебування на посаді насамперед будуть питання щодо масових депортацій іммігрантів без документів та поїздка до Лос-Анджелеса, щоб оглянути збитки від лісових пожеж. Про це Трамп сказав в інтерв’ю NBC News.

Трамп додав, що темою його інавгураційної промови будуть «єдність і сила, а також слово «справедливість».

«Тому що ви повинні ставитися до людей справедливо. Ви не можете просто сказати: «О, все буде чудово». Знаєте, ми пройшли через пекло протягом чотирьох років з цими людьми. І тому, знаєте, з цим треба щось робити», – заявив Трамп.

Також Трамп повторив, що масова депортація іммігрантів без документів буде для нього головним пріоритетом. Він не назвав точної дати чи міста, де розпочнуться депортації, але сказав, що вони розпочнуться найближчим часом.

«Це почнеться дуже рано, дуже швидко. Я не можу сказати, в яких містах, тому що все розвивається. І я не думаю, що ми хочемо сказати, яке місто. Ви побачите це на власні очі. Ми повинні вивести злочинців з нашої країни. І я думаю, ви погодитеся з цим. Я не знаю, як хтось міг не погодитися», – пояснив Трамп.

Він зауважив, що ще не визначив, скільки указів він підпише після вступу на посаду, але вважає, що це буде «рекордна» кількість.

Також новообраний президент США розповів, що почувається «чудово» з приводу рішення не проводити церемонію інавгурації на відкритому повітрі через прогнозовані низькі температури і сильний вітер.

«Я вважаю, що ми прийняли правильне рішення. Погода справді виглядала поганою через холод, і я думаю, що це було б небезпечно для багатьох людей, натовпу та всього іншого. Тому я вважаю, що ми прийняли правильне рішення. Зараз нам буде дуже зручно», – сказав Трамп.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп вже прибув до Вашингтона для підготовки до інавгурації, яка відбудеться завтра, 20 січня.

До Вашингтона Трамп прибув зі своєю дружиною Меланією та молодшим сином Берроном. Після прильоту він відвідав гольф-клуб, де відбулася урочиста вечеря та запуск салюту. Журналісти з кола республіканця, повідомили, що він зупинився в гостьовій резиденції Білого дому.

Також інавгурація обраного президента США Дональда Трампа пройде у приміщенні через небезпечно низькі температури, які прогнозуються у Вашингтоні.