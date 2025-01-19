Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп розповів, чим займатиметься у перший тиждень президентства

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп розповів, чим займатиметься у перший тиждень президентства
Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня о 19:00 за Києвом
фото: Reuters

Новообраний президент повідомив, що темою його інавгураційної промови будуть «єдність і сила, а також слово «справедливість»

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після вступу на посаду планує підписати «рекордну» кількість указів. За його словами, на порядку денному в перший тиждень його перебування на посаді насамперед будуть питання щодо масових депортацій іммігрантів без документів та поїздка до Лос-Анджелеса, щоб оглянути збитки від лісових пожеж. Про це Трамп сказав в інтерв’ю NBC News.

Трамп додав, що темою його інавгураційної промови будуть «єдність і сила, а також слово «справедливість».

«Тому що ви повинні ставитися до людей справедливо. Ви не можете просто сказати: «О, все буде чудово». Знаєте, ми пройшли через пекло протягом чотирьох років з цими людьми. І тому, знаєте, з цим треба щось робити», – заявив Трамп.

Також Трамп повторив, що масова депортація іммігрантів без документів буде для нього головним пріоритетом. Він не назвав точної дати чи міста, де розпочнуться депортації, але сказав, що вони розпочнуться найближчим часом.

«Це почнеться дуже рано, дуже швидко. Я не можу сказати, в яких містах, тому що все розвивається. І я не думаю, що ми хочемо сказати, яке місто. Ви побачите це на власні очі. Ми повинні вивести злочинців з нашої країни. І я думаю, ви погодитеся з цим. Я не знаю, як хтось міг не погодитися», – пояснив Трамп.

Він зауважив, що ще не визначив, скільки указів він підпише після вступу на посаду, але вважає, що це буде «рекордна» кількість.

Також новообраний президент США розповів, що почувається «чудово» з приводу рішення не проводити церемонію інавгурації на відкритому повітрі через прогнозовані низькі температури і сильний вітер.

«Я вважаю, що ми прийняли правильне рішення. Погода справді виглядала поганою через холод, і я думаю, що це було б небезпечно для багатьох людей, натовпу та всього іншого. Тому я вважаю, що ми прийняли правильне рішення. Зараз нам буде дуже зручно», – сказав Трамп.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп вже прибув до Вашингтона для підготовки до інавгурації, яка відбудеться завтра, 20 січня.

До Вашингтона Трамп прибув зі своєю дружиною Меланією та молодшим сином Берроном. Після прильоту він відвідав гольф-клуб, де відбулася урочиста вечеря та запуск салюту. Журналісти з кола республіканця, повідомили, що він зупинився в гостьовій резиденції Білого дому.

Також інавгурація обраного президента США Дональда Трампа пройде у приміщенні через небезпечно низькі температури, які прогнозуються у Вашингтоні. 

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп президент депортація інавгурація місто вітер гольф погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Санкції не працюють, як очікувалося, тому що Росія знайшла альтернативних партнерів»
Трамп, звісно, може розпочати переговори з Росією. Але чи зможе їх завершити?
13 сiчня, 12:17
В контексті війни в Україні є певні зміни в політиці США
Трамп примусить Україну укласти мир із Росією? Аналіз від Financial Times
21 грудня, 2024, 18:09
Ольга Харлан стала найтитулованішою українською спортсменкою в історії ігор, маючи на своєму рахунку шість нагород
Харлан чи Магучіх? Асоціація спортивних журналістів України назвала найвидатнішу атлетку країни
23 грудня, 2024, 04:30
Олександра привезли до харківського шпиталю у тяжкому стані: з високою анемією та інтоксикацією через велику крововтрату
«Не було подібних випадків». У Харкові прооперували військового, який вижив після 36 діб з турнікетом на нозі
24 грудня, 2024, 02:04
Макєєв залишиться в Берліні до лютого
Зеленський вирішив звільнити посла України у Німеччині – Bild
25 грудня, 2024, 22:53
За словами Мельника, Україна потребує «твердих зобов’язань» від партнерів у сфері оборони
Постпред в ООН Мельник пояснив, які гарантії повинна мати Україна, якщо не зможе стати членом НАТО
29 грудня, 2024, 16:39
Зеленський відмітив, що має бажання, щоб Ілон Маск завітав до України
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
6 сiчня, 02:15
Гренландія відкрила свій перший міжнародний аеропорт
Найбільший крижаний острів у світі відкриває новий аеропорт: подробиці
7 сiчня, 03:30
Президент відповів на петицію майже через 1,5 місяця після того, як вона набрала 25 тис. голосів
Зеленський відповів на петицію про заборону роздачі тисячі гривень українцям
9 сiчня, 09:13

Політика

Трамп розповів, чим займатиметься у перший тиждень президентства
Трамп розповів, чим займатиметься у перший тиждень президентства
Фіцо відреагував на візит словацьких депутатів до Києва та знову пригрозив Україні
Фіцо відреагував на візит словацьких депутатів до Києва та знову пригрозив Україні
Коли Трамп планує відвідати Китай? Відповідь The Wall Street Journal
Коли Трамп планує відвідати Китай? Відповідь The Wall Street Journal
Ізраїль оголосив про початок перемир'я в Секторі Гази
Ізраїль оголосив про початок перемир'я в Секторі Гази
Інавгурація Трампа: де і коли дивитись онлайн-трансляцію
Інавгурація Трампа: де і коли дивитись онлайн-трансляцію
Трамп прибув до Вашингтона напередодні інавгурації
Трамп прибув до Вашингтона напередодні інавгурації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 січня 2025
43K
Брати-снайпери розповіли, кого з полонених окупанти готові обмінювати на слона
31K
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Мільйони гривень. Стала відома сума, яку гімнаст Ковтун і його тренерка отримали з бюджету
5373
На відомому гірськолижному курорті загинула туристка

Новини

Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:00
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На окупованих територіях росіяни погрожують студентам штрафами за неявку у «військкомати»
Вчора, 23:42
До суду передано справу щодо учасників криворізького наркокартелю: їм інкриміновано шість кримінальних статей
Вчора, 22:45
Родини полонених або зниклих безвісти бійців можуть отримати витяг з реєстру ветеранів у ЦНАПах
Вчора, 22:20

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua