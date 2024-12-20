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Німеччина передала Україні ще один комплекс Iris-T

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Німеччина передала Україні ще один комплекс Iris-T
Iris-T – одна з найсучасніших систем ППО у Німеччині
фото з відкритих джерел

Під час візиту до України Олаф Шольц заявив, що до кінця року ЗСУ отримають дві системи Iris-T

Україна найближчим часом отримає ще один комплекс протиповітряної оборони Iris-T в рамках військової підтримки від Німеччини. Це вже шоста така система. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає моніторинговий проєкт German Aid to Ukraine.

«Наразі поставляється ще одна система IRIS-T, я думаю, сьогодні, а також Gepard Spaag, які ми продовжуємо поставляти разом з усіма боєприпасами, виробництво яких ми відновили», – каже він.

На початку грудня Шольц побував в Україні і анонсував новий пакет військової допомоги, згідно з яким наша країна до кінця року отримає дві системи Iris-T, бронетехніку і багато ракет.

Iris-T – зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії німецького виробництва. Це одна з найсучасніших систем ППО у Німеччині. Комплекс призначений для знищення літаків, гелікоптерів, безпілотників та крилатих ракет.

Додамо, що Iris-T продемонстрував свою ефективність в Україні. Після цього багато країн замовити ці системи ля своєї ППО.

За словами Шольца, Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи Iris-T. П'ять з них призначені для Бундесверу, а 17 – для України.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що Німеччина готова відправити миротворців в Україну. Але наразі не відомо, як саме можуть виглядати миротворчі сили.

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Теги: системи ППО війна Німеччина ЗСУ окупанти Олаф Шольц

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