Якою буде майбутня угода Трампа щодо України: деталі від NYT

Для Трампа вкрай важливо зробити те, що ненавидять багато членів його партії: продовжити військову підтримку

Росія, швидше за все, збереже свої війська приблизно на 20 відсотках території України

Обраний президент Дональд Трамп давав великі обіцянки щодо України, Ірану, Китаю та криз по всьому світу. Але йому доведеться зробити важкий вибір, зокрема, щодо України. Про це пише The New York Times.

«Росія ізольована і загрузла в Україні. Китай переживає економічний і демографічний спад. Іран ніколи не був слабшим. І ось нарешті – після 15 місяців інтенсивної дипломатії – розпочато перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС , заручники мають бути звільнені», – пише NYT.

У виданні зауважують, що навряд чи Путін прагне до угоди, яка б вивела його з війни, що вже коштувала Росії майже 200 000 убитих і понад півмільйона поранених.

Спеціальний посланник Трампа в Україні Кіт Келлог нещодавно сказав у ЗМІ: «давайте встановимо це (припинення вогню, –ред.) на 100 днів», щоб переконатися, що «рішення надійне і стійке» і що ця війна закінчиться.

Трамп сказав, що незабаром зустрінеться з Путіним, що є важливою подією, особливо тому, що Байден не спілкувався з російським диктатором майже три роки.

По-перше, більшість офіційних осіб з команди Байдена і Трампа визнають, принаймні в приватних бесідах, що Росія, швидше за все, збереже свої війська приблизно на 20 відсотках території України, яку вона зараз окупує – у рамках перемир’я, подібного до того, як була припинена Корейська війна в 1953 році.

Важча частина будь-якої угоди – це угода про безпеку. Поки що нема гарантій, що Путін не використає зупинку бойових дій для переозброєння, вербування та навчання нових сил, уроків на помилках останніх трьох років і повторного вторгнення.

Джейк Салліван, радник Джо Байдена з національної безпеки, стверджує, що адміністрація Байдена провела минулий рік, «створюючи архітектуру» для гарантування цієї безпеки. Але президент Володимир Зеленський вважає, що це тільки балачки і наполягає на тому, що тільки членство в НАТО утримає Путіна від повторного нападу.

Припинення вогню може бути забезпечено європейськими миротворчими силами, які, швидше за все, очолюватимуть сили Британії, Німеччини та Франції. Двоє високопоставлених чиновників Байдена сказали, що ключовим буде те, чи захоче Трамп зберегти центральну роль Сполучених Штатів у наданні розвідданих, зброї та дозволу Україні наносити удари по території Росії.

Салліван наполягає на тому, що для Трампа вкрай важливо зробити те, що ненавидять багато членів його партії: продовжити військову підтримку. «Хороша угода для Америки означає, що нам потрібен важіль», – сказав він.

Водночас росіяни хочуть набагато більшої угоди, в якій США виведуть свої озброєння і війська з Європи. І з цього приводу Трамп усе ще зберігає мовчання, зазначає NYT.

Нагадаємо, що команда новообраного президента США Дональда Трампа працює над організацією телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це розповів Майк Волц, якого Трамп вирішив призначити на посаду свого радника з національної безпеки.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп 7 січня заявив, що він дуже хоче побачити переговори з Росією про припинення війни проти України невдовзі після його повернення до Білого дому, але не уточнив, коли саме вони відбудуться. Трамп наголосив, що хоче побачити переговори, тому що «Росія втрачає багато молоді, як і Україна».

Також президент України Володимир Зеленський не збирається в січні зустрічатися з новообраним очільником США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним задля підписання договору про мир.