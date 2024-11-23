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Командувач Десантно-штурмових військ пояснив, як дозвіл бити по РФ далекобійною зброєю змінить хід війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Командувач Десантно-штурмових військ пояснив, як дозвіл бити по РФ далекобійною зброєю змінить хід війни
Із далекобійними ракетами ЗСУ стануть більш ефективними для протидії ворогу
фото з відкритих джерел

Можливість далекобійних ударів ускладнить логістику для росіян

 

Після того, як Україна отримає дозвіл на удари по Росії далекобійною зброєю, ми станемо більш небезпечні, більш ефективні для протидії ворогу і на 100% використаємо цю можливість. Про це в інтерв’ю ТСН розповів командувач десантно-штурмових військ, Герой України, бригадний генерал Ігор Скибюк.

«300 км – цього в певній мірі достатньо. Оперативний рівень побудови противника і наші оперативні задачі будуть відповідати цій дальності. Це значно ускладнить його розгортання логістичних задач, баз, це ускладнить базування його тактичної ударної авіації, армійської авіації, значно ускладнить розгортання його резервів, пунктів управління. Тобто це все буде в нашій досяжності. Ця інфраструктура, об'єкти – вони не можуть бути далі, ніж їм передбачено для виконання завдань, і все це буде попадати в трьохсот кілометрову зону», – розповів військовий.

За його словами, можна сказати, що найближчим часом ми вже не побачимо такої кількості ударів КАБами по населеним пунктам, зокрема по Сумах, Харкову і лінії фронту.

«Сподіваюсь, що так. Ми вплинемо на цю їхню функцію», – каже Ігор Скибюк.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії. Помічник держсекретаря США Браян Ніколс підтвердив цю інформацію.

Як повідомлялося, газета The Times із посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді заявила, що Сполучені Штати зняли обмеження на використання британських ракет Storm Shadow углиб території Росії. Цей дозвіл був потрібен саме від США, адже в цих ракетах містяться американські складники.

Згодом Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії.

До слова, міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала рішення президента США Джо Байдена передати Україні протипіхотні міни, щоб протистояти російській армії на Сході.

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Теги: Герой України Україна президент інфраструктура Ігор Скибюк

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