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Зеленський представить у Раді внутрішній План стійкості: названа дата

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський представить у Раді внутрішній План стійкості: названа дата
Глава держави у парламенті детально розповість про суть пунктів плану та бачення їхньої реалізації
фото: Офіс президента України

Засідання парламенту відбужеться в рамках щорічного послання президента до українського народу

Президент Володимир Зеленський представить в Верховній Раді план стійкості. Це буде щорічне послання президента України до парламенту та українського народу. Про це повідомили джерела LB.UA у «Слузі народу». 

«Завтра ми очікуємо представлення президентом у Верховній Раді плану стійкості. Взагалі це буде щорічне послання, але якраз в ньому і буде розкритий план стійкості», – розповіло джерело у політраді фракції.

Інший нардеп додав, що поки парламентарям невідомий точний час засідання парламенту. 

«Так, але це ж графік президента, то ми дізнаємося вже по факту», – зазначив він.

Ще один впливовий член «Слуги народу» наголосив, що «справді вже є інформація про представлення плану».

Нагадаємо, президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії. Пізніше до цього дозволу приєдналась Велика Британія та Франція. Президент України Володимир Зеленський прокоментував це рішення. 

За словами президента України, План посилення України – це План перемоги, який Зеленський представив партнерам. Одним із головних пунктів є далекобійність для української армії.  

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Теги: Україна Володимир Зеленський війна Верховна Рада

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