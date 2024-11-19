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Один із учасників саміту G20 залишив захід на швидкій

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Один із учасників саміту G20 залишив захід на швидкій
Президента Парагваю госпіталізували під час саміту G20
фото: Thorton

Última Hora: президента Парагваю відвезли до лікарні відразу із саміту G20

Президента Парагваю Сантьяго Пенью, який брав участь у саміті G20, відвезли до лікарні машиною швидкої допомоги. Про це пише парагвайська газета Última Hora. Главу держави госпіталізували зі скаргою на біль у серці.

«Президент Сантьяго Пенья залишив саміт G20 на швидкій допомозі... Він відчув біль у районі серця», – йдеться у публікації.

Джерело газети уточнило, що лікарі швидкої допомоги зробили лідеру Парагваю електрокардіограму прямо у будівлі, де відбувався саміт. Вони виявили у політика аномалію. У зв'язку з цим медики ухвалили рішення про госпіталізацію президента.

Президента Парагваю направили до медичного центру при Музеї сучасного мистецтва, де проходив лікування генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, пише видання.

Нагадаємо, саміт G20 проходить у Ріо-де-Жанейро з 18 по 19 листопада. Раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір представити свій план зупинення війни в Україні на зустрічі G20 у Ріо-де-Жанейро. Зокрема Ердоган запропонує Зеленському заморозити війну по лінії фронту. Також очікується, що в рамках ініціативи Туреччина запропонує Києву відкласти свою заявку на вступ до НАТО принаймні на 10 років, що розглядається як поступка Росії. 

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Теги: Парагвай президент саміт Бразилія політика

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