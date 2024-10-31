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Україна отримала пропозиції від партнерів, які пришвидшать повернення полонених – Лубінець

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна отримала пропозиції від партнерів, які пришвидшать повернення полонених – Лубінець
Уповноважений ВР додав, що наразі не може назвати країну, допоки юридично Росія не підтвердить її статус.
фото: Дмитро Лубінець, Facebook

Лубінець зазначив, що наразі йдеться про визначення країни-покровительки, яка виконуватиме функції українських дипломатів на території РФ

 

Міжнародні партнери оприлюднили нові пропозиції, які можуть пришвидшити процес повернення українців з російського полону. Як передає Укрінформ, про це в телеефірі повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи підсумки роботи дводенної тематичної конференції в Монреалі щодо четвертого пункту української Формули миру «Звільнення полонених і депортованих осіб».

«Ми чекаємо нових ідей, нових підходів, нових посередників, які допомагатимуть нам повертати українських дітей, цивільних заручників і військовополонених. Такі пропозиції сьогодні і вчора пролунали. Ми їх усі беремо в роботу. Я очікую, що найближчим часом, знову ж таки, я не хочу, щоб українське суспільство сприйняло, що в нас вже є нові напрацьовані механізми, але у нас є станом на зараз нові пропозиції від партнерів, які пришвидшать процес повернення наших громадян з російського полону», – розповів омбудсман.

Він зазначив, що наразі йдеться про визначення країни-покровительки, яка виконуватиме функції українських дипломатів на території РФ.

«Щодо дітей і цивільних, і щодо військовополонених основна ідея – це знайти країну, яка візьме на себе зобов'язання як країна-покровителька. Автоматично після цього, якщо країна бере на себе такий статус, дипломати цієї країни на території Російської Федерації починають виконувати функції як українських дипломатів, можуть відвідувати громадян України. Сьогодні публічно одна з країн запропонувала свої послуги. Ми очікуємо, що це стане проривом», – повідомив Лубінець.

Уповноважений ВР додав, що наразі не може назвати країну, допоки юридично Росія не підтвердить її статус.

«Юридично Росія повинна підтвердити статус цієї країни. У нас є країни, які запропонували це. Одна країна публічно про це сказала і запускає юридичні механізми. Наступний крок – це нові посередники. У нас є низка країн, які сьогодні і вчора висловили побажання додатково тиснути на РФ, щоб повертати українських дітей, цивільних, військовополонених», – пояснив омбудсман. 

Він нагадав, що є країни, які готові стати транзитними в процесі повернення полонених та депортованих, а також ті, які вже беруть у цьому участь.

«Наприклад, Катар нам допомагає повертати дітей, Об'єднані Арабські Емірати допомагають повертати військовополонених. А також є низка країн, які ми не можемо публічно називати, які в тому числі беруть участь у цих процесах», – зазначив Лубінець.

За його словами, вкрай важливо говоритипро те, що українські військовополонені і цивільні, які перебувають у російських тюрмах, постійно піддаються тортурам.

«Ми сьогодні публічно підкреслюємо, що за нашими даними, 95% українських військовополонених і цивільних, поки вони знаходяться в російських катівнях, перебувають під постійними тортурами. Це реалії. І ми повинні не просто про це казати, ми повинні вимагати, щоб усі країни додатково тиснули на Російську Федерацію, включали санкційну політику, вимагали допуск до наших громадян представників міжнародних організацій або представників правозахисного сектору. І це в тому числі сьогодні у нас обговорювалось», – додав Уповноважений ВР.

Нагадаємо, російські війська продовжують систематично вчиняти військові злочини, включно з триваючими стратами українських військовополонених (полонених) і використанням хімічної зброї. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). АналІтики Інституту вивчення війни зазначають, що за повідомленнями українських офіційних осіб від 21 жовтня 2024 року, російські війська стратили двох беззбройних українських військовополонених біля Селидового Донецької області 18 жовтня, розстрілявши їх упритул. 

Також, Інститути оцінив, що останнім часом російські окупанти збільшили кількість систематичних страт українських військовополонених у порушення Женевської конвенції про військовополонених, яка забороняє нелюдське поводження та страти військовополонених. 

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Теги: Україна війна полон

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