Єврокомісія погодила виділення Україні €4,1 млрд

Шмигаль підкреслив, що попри повномасштабну війну з Росією Україна продовжує реформуватися й трансформуватися задля зближення з Європою

Шмигаль подякував ЄС за непохитну підтримку України

Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«Європейська комісія погодила виділення Україні €4,1 млрд в межах Ukraine Facility. Європейська комісія дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу. Розраховуємо на швидке погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе €16,1 млрд», – наголосив глава уряду.

Він подякував ЄС за непохитну підтримку України, а також підкреслив, що попри повномасштабну війну з Росією Україна продовжує реформуватися й трансформуватися задля зближення з Європою і повноправного членства в ЄС.

Нагадаємо, Україна отримала $1,35 млрд гранту від Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Як зазначив очільник українського уряду, кошти буде спрямовано на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми. Уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

Раніше Держдеп США оголосив три нові ініціативи на допомогу українцям.

Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко та представники Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали заяву про наміри надати Україні грант на €12 млн на створення в країні європейської системи екстреної допомоги 112.