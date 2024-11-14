Головна Країна Політика
search button user button menu button

Єврокомісія погодила виділення Україні €4,1 млрд

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Єврокомісія погодила виділення Україні €4,1 млрд
Шмигаль підкреслив, що попри повномасштабну війну з Росією Україна продовжує реформуватися й трансформуватися задля зближення з Європою
фото з відкритих джерел

Шмигаль подякував ЄС за непохитну підтримку України

Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«Європейська комісія погодила виділення Україні €4,1 млрд в межах Ukraine Facility. Європейська комісія дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу. Розраховуємо на швидке погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе €16,1 млрд», – наголосив глава уряду.

Він подякував ЄС за непохитну підтримку України, а також підкреслив, що попри повномасштабну війну з Росією Україна продовжує реформуватися й трансформуватися задля зближення з Європою і повноправного членства в ЄС.

Нагадаємо, Україна отримала $1,35 млрд гранту від Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Як зазначив очільник українського уряду, кошти буде спрямовано на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми. Уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

Раніше Держдеп США оголосив три нові ініціативи на допомогу українцям.

Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко та представники Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали заяву про наміри надати Україні грант на €12 млн на створення в країні європейської системи екстреної допомоги 112.

Читайте також:

Теги: міністр Україна Денис Шмигаль військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп планує незабаром призначити спецпредставника, який має очолити з американського боку переговори щодо припинення російської війни в Україні
Трамп планує призначити спецпредставника для переговорів щодо миру в Україні – ЗМІ
Вчора, 18:54
Російські спецслужби вважають, що Армен Балаян воював на боці Збройних сил України
У РФ затримано громадянина Вірменії: росіяни вважають, що він воював на боці ЗСУ
6 листопада, 12:35
Південна Корея розглядає варіанти допомоги Україні
На тлі вступу КНДР у війну проти України Південна Корея розглядає «багато варіантів» допомоги ЗСУ
3 листопада, 04:11
Сказане Лукашенком міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову не сподобалося
Лавров заявив, що Росії «не підходить нічия» у війні проти України
31 жовтня, 20:54
Грузинська опозиція не визнає результати виборів
У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів
27 жовтня, 00:23
За словами Зеленського, саме запрошення України до НАТО посилить країну дипломатично та наблизить до миру
План перемоги Зеленського викликав неоднозначну реакцію західних союзників – Associated Press
20 жовтня, 16:18
Наразі поліцейські встановлюють всіх учасників бійки у соборі
Бійка у Свято-Михайлівському соборі 18 жовтня: скільки людей постраждало
18 жовтня, 10:17
Україна та Литва збудують оборонний завод
Україна та Литва побудують завод із виробництва новітньої вибухівки гексогену
18 жовтня, 06:10
Рейтинг політиків із найбільшим рівнем довіри та найменшим
Кому з українських політиків населення довіряє найбільше і найменше – опитування Центру Разумкова
17 жовтня, 05:07

Політика

Єврокомісія погодила виділення Україні €4,1 млрд
Єврокомісія погодила виділення Україні €4,1 млрд
Стало відомо, коли Міноборони завершить законопроєкт про умови демобілізації
Стало відомо, коли Міноборони завершить законопроєкт про умови демобілізації
Нардеп-втікач Дмитрук дав інтервʼю путінським пропагандистам
Нардеп-втікач Дмитрук дав інтервʼю путінським пропагандистам
Треба дотиснути Росію до чесного миру – звернення президента
Треба дотиснути Росію до чесного миру – звернення президента
Мобілізація в Україні продовжиться у 2025 році – Умєров
Мобілізація в Україні продовжиться у 2025 році – Умєров
Зеленський повідомив, коли Україна отримає шосту систему ППО Iris-T від Німеччини
Зеленський повідомив, коли Україна отримає шосту систему ППО Iris-T від Німеччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Лавров про ініціативи Трампа щодо завершення війни: Мінські угоди, тільки в новій упаковці
102K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
46K
Курахівський плацдарм ЗСУ доживає останні дні
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2024
6013
«Втрата впливового союзника України». Що кажуть експерти про відставку глави Англіканської церкви
5225
Меджліс зробив заяву про «компроміси» щодо українських територій

Новини

Жах війни та героїзм лікарів: The Economist про підземний шпиталь «Сталевого фронту» Ахметова
Сьогодні, 15:12
Федерація роботодавців перелічила негативні наслідки зупинки бронювання
Сьогодні, 12:10
Україна та США обговорюють розширення потужностей Хмельницької АЕС
Сьогодні, 10:55
На аукціоні продадуть останню Ferrari Міхаеля Шумахера
Сьогодні, 07:25
Хмарно з проясненнями, місцями туман: прогноз погоди на 14 листопада
Сьогодні, 06:00
ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру – карти ISW
Сьогодні, 05:29

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua