Російський губернатор попросив у Китаю завод електроніки в обмін на продукти харчування

Китайська сторона поки не погодилась на таку пропозицію від РФ

Губернатор Свердловської області Євген Куйвашев запропонував губернатору китайської провінції Хейлунцзян Лян Хуейлін відкрити в Єкатеринбурзі завод з виробництва мікроелектроніки. Натомість глава регіону пообіцяв відправляти до Китаю харчову продукцію свердловських виробників. Про це повідомляє The Moscow Times.

«Ми зацікавлені у подальшому зміцненні взаємовигідного партнерства за багатьма напрямами. Насамперед йдеться про мікроелектроніку, логістику, постачання продуктів харчування», – заявив Куйвашев у рамках робочої зустрічі в Харбіні напередодні восьмої російсько-китайської виставки.

До складу делегації Свердловської області, яка надаватиме продукцію на цій виставці, входять місцеві виробники зерна, м'ясної та молочної продукції, морозива, олії. Ці компанії зараз шукають партнерів для організації постачання продуктів харчування, зазначив під час зустрічі Куйвашев.

Якщо китайська сторона погодиться на будівництво такого підприємства, то Пекін зіткнеться з новими санкціями з боку США, оскільки електроніка, що випускається на заводі, може бути використана Росією в оборонній промисловості. Про нові обмежувальні заходи за підтримку російського ОПК днем раніше Китай попередив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у ніч проти 16 травня прибув до китайського Пекіна на запрошення свого китайського колеги Сі Цзіньпіна. Путін пробуде у КНР два дні. Про це повідомили у Кремлі.

Стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном за результатами переговорів, що тривали 2,5 години, підписали 12 документів. Серед них – угоди про постачання до Китаю російського топінамбуру та субпродуктів із яловичини.