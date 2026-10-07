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Росія знову атакувала склад «Ашану» в Україні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія знову атакувала склад «Ашану» в Україні
Після пошкодження складської інфраструктури у вересні мережа запровадила обмеження на придбання частини продуктів
фото: Прокуратура України (ілюстративне)

Мережа не уточнила, де розташоване приміщення та яких збитків зазнало

У середу, 7 жовтня, пошкоджено склад свіжих продуктів торговельної мережі «Ашан». Серед працівників постраждалих немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис компанії у Facebook.

У компанії розповіли, що російська атака пошкодила приміщення, де зберігають свіжі продукти. Де саме розташований склад і яких збитків він зазнав, мережа не повідомила.

«Найважливіше – жоден співробітник не постраждав», – наголосили в «Ашані». Також у мережі подякували командам за стійкість і злагоджену роботу в складних умовах.

Росія знову атакувала склад «Ашану» в Україні фото 1
скрин: «Ашан» / Facebook

Це вже третій відомий випадок від кінця серпня, коли російські удари зачіпають об'єкти мережі в Україні: раніше постраждали склад у Борисполі та магазин у Києві.

Що відбувалося з мережею від кінця серпня

30 серпня російська атака пошкодила склад мережі в Борисполі на Київщині. У компанії повідомили, що постраждалих немає. У тому самому логістичному центрі розташований склад української мережі «Аврора», а в Dragon Capital підтвердили пошкодження комплексу East Gate Logistic.

Через удари по складах і розподільчих центрах торговельні мережі почали перебудовувати логістику: розосереджувати запаси та частіше працювати з виробниками напряму. У частині магазинів покупці вже зіткнулися з тимчасовою відсутністю окремих товарів, але системного дефіциту ритейлери не прогнозують.

7 вересня в «Ашані» запровадили ліміти на купівлю частини продуктів:

  • до шести одиниць або 6 кг в один чек – консерви, олія, оцет, сіль, цукор, борошно, крупи та макарони;
  • до шести десятків – яйця.

У пресслужбі пояснили, що йдеться не про дефіцит, а про розмежування роздрібних та оптових закупівель.

За словами голови Асоціації ритейлерів України Андрія Жука, удари по складах торговельних мереж можуть локально вплинути на розподіл покупців між великими супермаркетами, невеликими магазинами та продовольчими ринками.

Нагадаємо, 26 вересня російська атака пошкодила магазин «Ашан Біличі» у київському ТРЦ Lavina Mall. Постраждалих не було. Магазин тимчасово зачинили, а його роботу відновлять після оцінки стану приміщення та необхідних ремонтних робіт.

Теги: прокуратура продукти магазин харчування ракетна атака

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