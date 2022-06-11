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    Події в Україні

    Кремль заманює росіян на війну з Україною новою легендою

    РФ тепер відправляє живу силу &laquo;у відрядження до Білорусі&raquo; - Кремль заманює росіян на війну з Україною новою легендою
    РФ тепер відправляє живу силу «у відрядження до Білорусі»
    фото з відкритих джерел

    Командири РФ намагаються залякати власних вояків, погрожуючи в'язницею

    Російське військове командування намагається заманити живу силу на війну в Україною новою легендою. Тепер воякам розповідають, що вони просто їдуть до Білорусі у відрядження. Про це повідомив український військовий Анатолій Штефан (позивний «Штірліц»). Він оприлюднив скріншот допису одного з російських військових, який все розуміє і не хоче їхати.

    З допису видно, що російський вояка відмовився їхати «у відрядження» до Білорусі, яке мало б тривати від 3 до 6 місяців. Він стверджує, що ніхто не бачив відповідного наказу, деталей тощо. Все, за його словами, лише на словах. Також ходять чутки, що з Білорусі їх оперативно перекинуть воювати проти України.

    Військовий не хоче їхати і збирається звільнитися. Але переживає, бо якщо не поїде, то потрапить до тюрми.

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    Нагадаємо, в мережі з'явився документ від уряду Санкт-Петербурга, який розсилають керівникам органів виконавчої влади міста (адміністраціям районів та міським комітетам). Там розповідають про те, як вигідно стати спочатку контрактником, а потім і ветераном СВО. Обіцяють великі зарплати, компенсації у разі загибелі чи поранення, пенсії, безкоштовні протези.

    Крім того, на Донеччині контрактники РФ ледь не розстріляли свого генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт і змусити «відказників» продовжувати воювати.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Кремль заманює росіян на війну з Україною новою легендою