Кремль заманює росіян на війну з Україною новою легендою

Командири РФ намагаються залякати власних вояків, погрожуючи в'язницею

Російське військове командування намагається заманити живу силу на війну в Україною новою легендою. Тепер воякам розповідають, що вони просто їдуть до Білорусі у відрядження. Про це повідомив український військовий Анатолій Штефан (позивний «Штірліц»). Він оприлюднив скріншот допису одного з російських військових, який все розуміє і не хоче їхати.

З допису видно, що російський вояка відмовився їхати «у відрядження» до Білорусі, яке мало б тривати від 3 до 6 місяців. Він стверджує, що ніхто не бачив відповідного наказу, деталей тощо. Все, за його словами, лише на словах. Також ходять чутки, що з Білорусі їх оперативно перекинуть воювати проти України.

Військовий не хоче їхати і збирається звільнитися. Але переживає, бо якщо не поїде, то потрапить до тюрми.

Нагадаємо, в мережі з'явився документ від уряду Санкт-Петербурга, який розсилають керівникам органів виконавчої влади міста (адміністраціям районів та міським комітетам). Там розповідають про те, як вигідно стати спочатку контрактником, а потім і ветераном СВО. Обіцяють великі зарплати, компенсації у разі загибелі чи поранення, пенсії, безкоштовні протези.

Крім того, на Донеччині контрактники РФ ледь не розстріляли свого генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт і змусити «відказників» продовжувати воювати.