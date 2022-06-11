Не сподівається вирватись живим з України. Розвідка перехопила розмову окупанта (аудіо)

Окупант визнає, що військовому керівництву РФ немає сенсу виводити війська з України

Рашист розповів матері, що вже і не мріє вирватися живим з України. Відповідну розмову перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

«В бій відправляють. 20 людей. Там немає різниці – перший-другий. Ми туди поїдемо на смерть. Там стоїть батальйон, а нас 20 людей. Ми вже всі змирились: якщо туди поїдемо, то звідти не вийдемо», – скаржиться окупант.

Загарбник зазначає, що військовому керівництву РФ немає сенсу виводити війська з України, адже тоді випливе все, що вони тут робили.

«1000 людей чи 30. Їм просто немає сенсу нас звідти виводити. І підполковника нашого. Тому що все випливе, що вони тут робили. Як вони тут робили, куди вони стріляли. Всіх давно продали вже. І дорогу продали. Я просто думаю зібратися і піти звідси. Просто тупо піти по лісах. В тайзі не знайдуть», – додає окупант.

Раніше Головне управління розвідки оприлюднило розмову, в якій окупант поскаржився батькам, що відмовився виконувати бойові задачі, за це командир пообіцяв відправити його до прокурора. Втім, росіянин вже тиждень не може дочекатися зустрічі з ним.

Як повідомлялося, російські командири продають пайки своїх солдат,тому ті продовжують харчуватися собаками.

А мобілізовані «ДНРівці» масово відмовляються йти воювати, а їхні родичі влаштовують акції протесту.